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Alzheimer

Alzheimer, nörodejeneratif hastalık. Günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile kendini karakterize eder. Nöropsikiyatrik semptomlar ve davranış değişiklikleri de hastalığa eşlik eder.

DW Türkçe'nin Alzheimer ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Fotolia 27633956 Brain waves © Andrea Danti - Fotolia.com

Alzheimer'a kan tahliliyle erken teşhis 03.02.2019

Alzheimer’in ilk belirtileri hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkıyor. Bu nedenle testlerin çok önceden yapılması gerekiyor. Yeni tahlil yöntemiyle hastalığın seyri belirtiler ortaya çıkmadan teşhis edilebiliyor.
28.01.2015 DW Feature KW07 Schlaganfall

Felç sonrası bunama riski artıyor 21.10.2018

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağ ve plakların sebep olduğu pıhtı atma, felce yol açıyor. Ancak bu vahim hastalığı başka rahatsızlıklar da takip edebiliyor. Bunların başında da demans (bunama) geliyor.

14 yaşındaki Emma'dan Alzheimer hastaları için uygulama 08.02.2018

14 yaşındaki Emma Yang büyükannesine Alzheimer teşhisi konulmasının ardından, Alzheimer hastalarına sevdiklerini hatırlatacak bir uygulama geliştirdi. Bill Gates'in övgüler dizdiği Emma'nın programlama tutkusu 6 yaşında başlamıştı...

Avustralya'da dansla Alzheimer tedavisi 23.08.2017

Avustralyalı sağlık uzmanları Alzheimer ve Parkinson gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisinde sanattan faydalanma yolunu giderek daha fazla tercih ediyor. Örneğin dans kursları sıklıkla rağbet gören terapi seçeneklerinden.

Alzheimer riskini artıran faktörler 21.08.2017

İngiliz bilim insanları tarafından yayınlanan son araştırmaya göre Alzheimer vakalarının üçte biri hayat tarzında yapılacak değişiklikler ve çocukluk dönemindeki eğitimle engellenebilir.
TOKYO, JAPAN - MAY 02: Irene Ivancan of Germany serves against Alexandra Privalova of Belarus during day five of the 2014 World Team Table Tennis Championships at Yoyogi National Gymnasium on May 2, 2014 in Tokyo, Japan. (Photo by Atsushi Tomura/Getty Images)

Alzheimer hastalarına masa tenisi tedavisi 22.09.2016

İngiliz bilim insanlarına göre, 'dünyanın en iyi beyin sporu' masa tenisi Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı oluyor.
ARCHIV - Eine junge Pflegekraft hält am 29.11.2012 die Hände einer alten und demenzkranken Frau in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Die Bundesregierung will am 14.05.2013 bei ihrem zweiten Demografiegipfel über die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft beraten. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Alzheimer tanısında yeni umut ışığı 21.09.2016

Herkesin arada bir unutkanlığı tutar. Bunun Alzheimer ile bir ilgisi yok. Ancak Alzheimer herkeste görülebiliyor. Araştırmacılar işte bu demans türüne ultrason ile mümkün olduğu kadar erken tanı koymayı hedefliyor.
SPERRFRIST 06. FEBRUAR 22.00 UHR - ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 06. FEBRUAR, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine alte und demenzkranke Frau sitzt am 29.11.2012 in einem Pflegeheim in Frankfurt (Oder) (Brandenburg) und stützt ihren Kopf mit dem Arm ab. Im Jahr 2050 werden einer Studie zufolge etwa dreimal so viele Menschen in den USA an Alzheimer erkrankt sein wie heute. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher im Fachjournal «Neurology». Die Zahl der Erkrankten werde von 4,7 Millionen im Jahr 2010 auf 13,8 Millionen Menschen steigen, prophezeit das Team um Liesi Hebert vom Rush University Medical Center in Chicago. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Auch in Deutschland sagen Experten einen starken Anstieg der Patienten voraus. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Studie: Alzheimer verdreifacht sich in den USA bis 2050 am 06.02.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Çağın hastalığı bunama 06.12.2013

Yapılan bir araştırmaya göre bunama hastalarının sayısı hızla artıyor. Hastaların sayısının 2050 yılına kadar üç katına çıkacağı tahmin ediliyor.
ACHTUNG: DIESER BEITRAG DARF NICHT VOR ABLAUF DER SPERRFRIST, 7.November, 22.00 UHR, VERÖFFENTLICHT WERDEN! DIE NICHTEINHALTUNG DES EMBARGOS HÄTTE EMPFINDLICHE EINSCHRÄNKUNGEN DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN AUS DEN USA ZUR FOLGE. ARCHIV - Eine Tasse schwarzer Kaffee steht am 28.10.2010 in Berlin auf Kaffeebohnen. Forscher der Universität Bochum fanden heraus, dass Koffein die Wahrnehmung von positiven Begriffen verbessert. Foto: Soeren Stache/dpa (zu dpa: «Studie: Kaffee verbessert positive Wahrnehmung» am 07.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Deva mı, bela mı? 15.10.2013

Sabahları taze çekilmiş kahvenin çekici kokusuna kim dayanabilir? Ancak bilim dünyası kahve nedeniyle ikiye bölünmüş durumda.
Ein an Alzheimer erkrankter Patient malt am Donnerstag (09.06.2005) während des Betreuten Urlaubs für Alzheimerkranke in Boltenhagen im Garten des Hotels Tarnewitzer Hof mit Hilfe seiner Betreueerin ein Bild. Bereits seit 1998 wird das in Deutschland einmalige Ferienangebot für Alzheimerkranke und ihre pflegenden Angehörige unter fachmännischer Betreuung angeboten. Pro Jahre verbringen 250 Paare in der speziell eingerichteten Ferien-Unterkuft ihren gemeinsamen Urlaub. Foto: Jens Büttner +++(c) dpa - Report+++

Alzheimer'da aşı umudu 06.11.2011

Alzheimer hastalığına karşı geliştirilen aşı ile ilgili araştırmalar ümit verici. Bilim insanları, aşı ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdumayı hedefliyor.
Symbolbild Medikamente, Pharmaindustrie, Medizin, Krankheit, Tabletten

İşyerinde doping yaygınlaşıyor 13.02.2009

Almanya'da 800.000 çalışan iş yaşamında karşılaştıkları stres ve korkularla mücadele etmek için düzenli olarak bunama, depresyon ya da alzheimer ilaçlarını kullanıyor.
Teenager talks on cell phone, photo

İngiltere ‘cep meselesi’ne el koydu 20.01.2007

“Cep telefonları sağlığa zararlı mı değil mi?” tartışmasına nokta koymak üzere Londra kolları sıvadı. İngiliz hükümetinin çatısı altında, bu konuda en az 200 bin kişi üzerinde, uzun vadeli bilimsel bir araştırmayla cep telefonu ile kanser, alzheimer, parkinson gibi hastalıkların bağlantısı incelenecek.
Teterow (Mecklenburg-Vorpommern): Der an Alzheimer erkrankte Emil Schmidtke aus Alt Sührkow bei Teterow sitzt am 10.09.2002 in seinem Rollstuhl vor seinem Haus und wird von seiner Frau Brigitte mit einer Weinbeere gefüttert. Das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburg e.V. betreibt im Nordosten über 100 Pflegeeinrichtungen. Die Pflegedienste in dem nordöstlichen Bundesland klagen alle über steigende Kosten, weniger Leistung von den Ersatzkassen, schlechte Bezahlung der Pfleger und immer weniger Zeit für die Patienten (SCH470-120902)

Alzheimer’e erken teşhis 21.12.2006

ABD’de bilim adamları bir ilke imza atarak, Alzheimer hastalığını, daha belirtileri ortaya çıkmadan saptanmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntemle Alzheimer’e yatkın olan kişiler tespit edilebiliyor.
Teterow (Mecklenburg-Vorpommern): Der an Alzheimer erkrankte Emil Schmidtke aus Alt Sührkow bei Teterow sitzt am 10.09.2002 in seinem Rollstuhl vor seinem Haus und wird von seiner Frau Brigitte mit einer Weinbeere gefüttert. Das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburg e.V. betreibt im Nordosten über 100 Pflegeeinrichtungen. Die Pflegedienste in dem nordöstlichen Bundesland klagen alle über steigende Kosten, weniger Leistung von den Ersatzkassen, schlechte Bezahlung der Pfleger und immer weniger Zeit für die Patienten (SCH470-120902)

Alzheimer'a çare aranıyor 06.10.2006

İlk defa 1906 yılında, Alman doktor Alois Alzheimer tarafından teşhis edilen Alzheimer hastalığına hala çare bulunamadı. Şimdi beslenme ve Alzheimer arasındaki bağlantıyı araştıran Alman bilim adamları, yakın zamanda hastalığa çare bulunacağı kanısında...
Patienten malen am Donnerstag (09.06.2005) während des Betreuten Urlaubs für Alzheimerkranke in Boltenhagen im Garten des Hotels Tarnewitzer Hof mit Pinsel und Farbe einfache Elemente auf Papier. Bereits seit 1998 wird das in Deutschland einmalige Ferienangebot für Alzheimerkranke und ihre pflegenden Angehörige unter fachmännischer Betreuung angeboten. Pro Jahre verbringen 250 Paare in der speziell eingerichteten Ferien-Unterkunft ihren gemeinsamen Urlaub. Foto: Jens Büttner +++(c) dpa - Report+++

Yaşlıların korkulu rüyası: Alzheimer 31.10.2005

Alzheimer hastalığı erken bunamanın en yaygın örneği. Sadece Almanya’da bir milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Alman Ulusal Etik Konseyi’nin Berlin’de yaptığı toplantının ana başlığı da Alzheimer hastalığıydı. Toplantıda sadece teşhis, tedavi ve hastalığı engelleme önlemleri değil, aynı zamanda etik kaygılar da dile getirildi.
Proteinmolekül

Hastalıklı proteinler mercek altında 21.06.2005

Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşları arasında kabul edilen Jülich Araştırma Merkezi’nde, AIDS, Alzheimer ve deli dana hastalıklar gibi birçok hastalığa çare bulacak yeni bir yöntem geliştirildi. Nükleer manyetik rezonans spektrografisinin kullanıldığı yöntem, proteinin analizine dayanıyor…
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