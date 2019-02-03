Alzheimer tanısında yeni umut ışığı

Herkesin arada bir unutkanlığı tutar. Bunun Alzheimer ile bir ilgisi yok. Ancak Alzheimer herkeste görülebiliyor. Araştırmacılar işte bu demans türüne ultrason ile mümkün olduğu kadar erken tanı koymayı hedefliyor.