Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Alzheimer, nörodejeneratif hastalık. Günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile kendini karakterize eder. Nöropsikiyatrik semptomlar ve davranış değişiklikleri de hastalığa eşlik eder.
DW Türkçe'nin Alzheimer ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
14 yaşındaki Emma Yang büyükannesine Alzheimer teşhisi konulmasının ardından, Alzheimer hastalarına sevdiklerini hatırlatacak bir uygulama geliştirdi. Bill Gates'in övgüler dizdiği Emma'nın programlama tutkusu 6 yaşında başlamıştı...
“Cep telefonları sağlığa zararlı mı değil mi?” tartışmasına nokta koymak üzere Londra kolları sıvadı. İngiliz hükümetinin çatısı altında, bu konuda en az 200 bin kişi üzerinde, uzun vadeli bilimsel bir araştırmayla cep telefonu ile kanser, alzheimer, parkinson gibi hastalıkların bağlantısı incelenecek.
Alzheimer hastalığı erken bunamanın en yaygın örneği. Sadece Almanya’da bir milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Alman Ulusal Etik Konseyi’nin Berlin’de yaptığı toplantının ana başlığı da Alzheimer hastalığıydı. Toplantıda sadece teşhis, tedavi ve hastalığı engelleme önlemleri değil, aynı zamanda etik kaygılar da dile getirildi.
Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşları arasında kabul edilen Jülich Araştırma Merkezi’nde, AIDS, Alzheimer ve deli dana hastalıklar gibi birçok hastalığa çare bulacak yeni bir yöntem geliştirildi. Nükleer manyetik rezonans spektrografisinin kullanıldığı yöntem, proteinin analizine dayanıyor…