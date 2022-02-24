Altun RTÜK'ün yabancı medyaya lisans kararını savundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Radyo Televizyon Üst Kurulu''nun (RTÜK) uluslararası yayın kuruluşlarına lisans şartı getirmesini eleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Ned Price'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Altun, Preice'ın Twitter hesabından yaptığı, "ABD, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (@rtukkurumsal) yayın şartlarını @VOATurkish ve diğer internet yayın organlarına uygulayarak özgür basın kuruluşları üzerindeki hükümet kontrolünü genişletme kararından endişe duyuyor. Sağlam bir demokrasi için özgür bir medya şarttır" şeklindeki paylaşımına verdiği yantta, "İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" ifadesini kullandı.

Altun Twitter hesabından, İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Egemenlik ve mütekabiliyet, uluslararası ilişkilerin köşe taşlarıdır. ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye’nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir" dedi.

Ne olmuştu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 9 Şubat'ta Türkçe de yayın yapan üç uluslararası haber sitesine lisans alma şartı getirmişti. Konu ilk olarak, RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada RTÜK'ün ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandığını ve oy çokluğuyla alınan kararla Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews'e lisans şartı getirildiğini açıklamıştı. 21 Şubat'ta RTÜK'ün internet sayfasında ilan edilen karara göre söz konusu kuruluşların karar tebliğ edildikten sonraki 72 saat içerisinde lisans başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Aksi halde internette erişimleri engellenecek. Ancak DW yönetimi lisans başvurusunda bulunmayacaklarını, karar hakkında da Türkiye mahkemelerinde dava açacaklarını bildirdi.

DW/TY,EC

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