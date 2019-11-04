 Altan ve Ilıcak serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 05.11.2019

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TÜRKİYE

Altan ve Ilıcak serbest bırakıldı

Haklarında tahliye kararı çıkan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan serbest bırakıldı. Ilıcak 30 Temmuz 2016, Altan ise 23 Eylül 2016’dan bu yana tutukluydu.

Ahmet Altan ve kızı Sanem Altan

Ahmet Altan ve kızı Sanem Altan

Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin davanın dünkü karar duruşmasında hakkında tahliye kararı çıkan gazeteci Nazlı Ilıcak ve gazeteci-yazar Ahmet Altan, tutuklu bulundukları cezaevlerinden serbest bırakıldı.

Ahmet Altan, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki işlemlerinin ardından TSİ 23.00 sıralarında tahliye edildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirterek “ “İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki" şeklinde konuştu. Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" ifadelerini kullandı.

Nazlı Ilıcak da yakınları tarafından karşılandı

Nazlı Ilıcak da yakınları tarafından karşılandı

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından TSİ 23.00 sıralarında Bakırköy Kadın Tutukevinden tahliye edilen Nazlı Ilıcak’ı da yakınları karşıladı.

Ilıcak çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Cezaevinde kalanları Allah kurtarsın diyorum. Lütfen onları unutturmayın, olur mu? Bu infaz yasası bir an önce çıksın lütfen" diye konuştu.

"FETÖ/PDY" medya yapılanmasına ilişkin Pazartesi günü görülen davada tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak, "örgüte yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise "örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için de beraat kararı çıkmıştı. Nazlı Ilıcak 30 Temmuz 2016’da, Ahmet Altan 23 Eylül 2016’da tutuklanmıştı.

DW,DHA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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