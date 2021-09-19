Altıntop: Stefan Kuntz'u birkaç gün içinde duyuracağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör olarak Stefan Kuntz isminde karar kılmıştı ancak karar henüz resmileşmemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop,bugün yaptığı açıklamada Kuntz kararına ilişkin, "Sözleşme henüz imzalanmadı, ama önümüzdeki birkaç gün içinde Kuntz'u duyurabileceğimizi bekliyorum" dedi. Altıntop, Kuntz'un Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra baş aday olarak görüldüğünü ifade etti ve "Almanya Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere, görüşmeler çok iyi geçti ve hepsi çok çok adildi" dedi. Bu hafta başında Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından "çok kısa zamanda duyuruyu yapacaklarını beklediğini" ifade etti.

Almanya Futbol Federasyonu, U21 Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz ile yolunu geçen hafta yollarını ayırmıştı. Böylece Kuntz'un Türkiye A Mili Futbol Takımı teknik direktörlüğü için önündeki son engel de kalkmış oldu.

Stefan Kuntz kimdir?

Almanya Ümit Milli (U21) Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevini 2016 yılında selefi Horst Hrubesch'ten devralan Stefan Kuntz, bu görevde bulunduğu beş yıl içinde takımını iki kez Avrupa Şampiyonu yaptı.

Kuntz 1995 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. O dönem genç Alman teknik direktör Christoph Daum tarafından çalıştırılan siyah-beyazlılarda, toplam 34 resmi maça çıkan Kuntz 11 kez rakip takımın ağlarını havalandırma başarısını gösterdi. Sezon sonunda ligi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Bernd Vogts tarafından İngiltere'de yapılan 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

8 Nisan 2008'de, futbolculuk kariyerinde sembol isimlerinden biri olduğu 1. FC Kaiserslautern takımının başkanlık görevini üstlenen Stefan Kuntz, sekiz yılın ardından 2016'da söz konusu görevinden ayrılarak Almanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü oldu.

dpa, DW / ET, AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe