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ABD'li yönetmen Steven Spielberg
ABD'li yönetmen Steven SpielbergFotoğraf: Frederic J. Brown/AFP
KültürKüresel

Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

19 dakika önce

ABD'li yönetmen Steven Spielberg'in otobiyografik filmi The Fabelmans, Altın Küre En İyi Drama ödülünün sahibi oldu.

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ABD'de Oscar ödüllerinin habercisi olarak görülen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles kentinde yapılan ödül töreninde En İyi Drama kategorisinde ödüle The Fabelmans adlı film layık görülürken filmin 76 yaşındaki yönetmeni Steven Spielberg aynı zamanda Altın Küre'nin En İyi Yönetmen ödülünün de sahibi oldu.

Spielberg, filminde çocukluğu ve gençlik dönemlerini anlatıyor.

Colin Farrell
Colin FarrellFotoğraf: Rich Polk/NBC/AP/picture alliance

Geceye damgasını vuran filmlerden biri de The Banshees of Inisherin oldu. Film, En İyi Komedi/Müzikal, En İyi Komedyen Erkek Oyuncu (Colin Farrel) ve En İyi Senaryo (Martin McDonagh) dallarında ödül aldı. Film, 1920'lerde İrlanda'da arkadaşlık ve sevgi üzerine kurulu.

Gecede Michelle Yeoh da bir bilim kurgu - komedi olan Everything Everywhere All at Once filmi ile Müzikal / Komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh
Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh Fotoğraf: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Drama kategorisinde ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi Tar adlı filmle Cate Blanchett oldu. Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü de Elvis filmiyle Austin Butler'e gitti.

Austin Butler
Austin ButlerFotoğraf: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Müzikal/Komedi Filmi dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü de Everything Everywhere All at Once'daki rolü ile Ke Huy Quan'a verildi.

En İyi Şarkı RRR'den Naatu Naatu'nun olurken Justin Hurwitz de Babylon filmi ile En İyi Film Müziği ödülünü aldı.

dpa,Reuters / HS, EC

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