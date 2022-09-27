Altılı masanın ortakları adaylık gerilimine nasıl bakıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta İzmir'de CHP'lilere seslenerek "Artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin" şeklindeki açıklaması sonrası dikkatler altılı masada. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı olarak yorumlanan bu açıklama sonrası Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığı konusunda altılı masada mutabakat sağlanıp sağlanamayacağı Ankara'da en çok yanıtı aranan sorulardan biri oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığına şimdiye kadar bir itiraz gelmedi, ancak İYİ Partililer arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını isteyenler var. Gelecek Partisi'nden de Yavaş'ın adaylığına destek gelmesi muhtemel.

DW Türkçe, CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık tartışmasına altılı masanın diğer üyelerinin nasıl yaklaştığını sordu.

DEVA: Önce yol haritası ve söylem birliği

Tartışmalarla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bu konuda en başından beri net olduklarının altını çizerek "altılı masada aday konuşulmadan önceki aşamada geçiş sürecinin yol haritasının kesinleşmesini ve temel konularda ortak bir söylem birliğinin oluşması gerektiğine inandıklarını" söyledi.

Genel Başkan Ali Babacan'ın yol haritası netleşmeden ve söylem birliği sağlanmadan aday konuşmayacaklarını altılı masaya da bildirdiğini kaydeden Şahin, "Biz kimin cumhurbaşkanı adayı olacağından ziyade nasıl olacağına odaklanmış bir siyasi hareketiz" ifadelerini kullandı. Tüm bu süreçler gerçekleşmeden ittifak yapısının da netleştirilemeyeceğini dile getiren Şahin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili tartışmalara yönelik de "Partimizde Kemal Bey'le alakalı konuşulan hiçbir konu yok. 'Ben adayım' dediği zaman konuşmamız gerek bunları. Bugüne kadar Kemal Bey'in ne net bir açıklaması var, ne de böyle bir talebi söz konusu" açıklamasını yaptı.

SP: Öneri de itiraz da duygusal temelli yapılmamalı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da ismi konuşulan adayların hiçbirine yönelik bugüne kadar kategorik ilkesel bir itiraz geliştirmediklerini belirtti. Bazı isimlerin sahada çok daha fazla konuşuluyor olmasının tek başına bir ölçü olamayacağını da kaydeden Kaya, "İstatistik bilimine inanmalıyız. Örneklemenin nasıl yapıldığı, kamuoyu yoklamasının nasıl yapıldığı büyük önem taşıyor" dedi.

Anket sonuçlarının mutlaka bir eğilimi ortaya koyacağını savunan Kaya, ancak bu eğilimlerin bugünü gösterdiğini, adayın kampanya döneminde ortaya koyacağı performansın da önemli olduğunu vurguladı. Kaya, "masada Kılıçdaroğlu'nun olası bir adaylığına karşı itiraz gelişirse nasıl bir tavır alacakları" yönündeki soru üzerine de "Siyasette 'ben istemem' şeklinde bir tavır konulamaz. Niçin itiraz ediliyorsa bunun siyasal gerekçeleri ortaya konmalı" diye konuştu. Masada adaylık önerisinin de herhangi bir adaylığa ilişkin itirazların da duygusal temelli yapılmaması gerektiğini de vurgulayan Kaya, "Mantığı ve siyasal haklılığı olmayan itirazlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

DP: Kılıçdaroğlu adaylığı hak etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da parti olarak dün düzenlenen Genel İdare Kurulu'nda adaylık tartışmalarını ele aldıklarını belirterek masadan kim çıkarsa çıksın destekleyeceklerini ifade etti. "Ancak Kılıçdaroğlu, beş birbirine benzemez partiyi bir araya getirerek adaylığı sonuna kadar hak etti" ifadelerini kullanan Enginyurt, Demokrat Parti'nin "hiçbir komplekse ve endişeye mahal verilmeyecek" şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da "sonuna kadar" destekleyeceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için ortada bir sebep göremediklerini kaydeden Enginyurt, "Kemal Bey, Türkiye'nin ikinci en büyük partisinin genel başkanı. Devlet tecrübesi var, birikimi var. Bu memlekette herkes kendini adaylığa layık görüyor da Kemal Bey mi adaylığa layık değil" ifadelerini kullandı. Enginyurt, itiraz olması durumunda itiraz edenlerin kriterlerini ortaya koyması gerektiğini de dile getirdi.

Gelecek Partisi de İYİ Parti gibi endişeli

Gelecek Partisi'nde ise son günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışları ilgili çekinceler var. Gelecek Partili üst düzey bir yetkili, İYİ Parti'nin itiraz ettiğin noktalarda haklılık payı gördüklerini ifade ederek "Son dönem de biz de il ziyaretlerimizde Mansur Bey'in adını çok sık duymaya başladık" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili vatandaşların çekincelerini dile getirdiğini de kaydeden yetkili, "Bu çekinceler Anadolu'nun dışında CHP'nin oy oranının fazla olduğu bölgelerde de karşımıza çıkıyor" diye konuştu. Aynı yetkili, aday belirlenirken bu durumun da mutlaka göze alınması gerektiği vurgusunu da yaptı.

CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık tartışması

Adaylık konusunda iki parti arasındaki görüş ayrılığı İYİ Partililerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sözleriyle başlamıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, geçen ay "Alanda en çok Mansur Yavaş ismini duyuyoruz" sözleriyle Yavaş'ı gündeme getirmişti. İki parti arasındaki gerilim CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle tırmandı. Başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere partilier "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" çıkışıyla Tekin'e tepki gösterdi.