Altılı masadan Peker'in iddialarıyla ilgili suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in ortaya attığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Akşener, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) bir önceki başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun adının da karıştığı rüşvet iddialarıyla savcıların neden ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor" dedi.

Bugün altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Akşener, "Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eliyle, hukuk eliyle sorulacak. Kimse merak etmesin" diye ekledi.

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da avukatının kendisi adına söz konusu iddialarla ilgili olarak Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Koç'un Twitter hesabından paylaştığı suç duyurusu dilekçesinde, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi Salih Orakcı hakkında rüşvet ve irtikâp suçlarından soruşturma açılması talep edildiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peker'in iddialarıyla ilgili olarak "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK" ifadelerini kullanmıştı.

Taşkesenlioğlu'na yöneltilen suçlamalarla gündeme gelen Sermaye Piyasası Kurulu ise Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin patronu Mine Tozlu Sineren'in sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddialarıyla ilgili olarak Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Gülşen'in tutukluluğu

İYİ Parti lideri Akşener, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liseleriyle ilgili sözleri üzerine tutuklanması konusunda da görüş bildirdi. Bir takipçisinin "Gülşen'in tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Akşener, "Anladığım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar. Kimler ne söylüyorsa, sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse mahalleleri birbirinden koparmak için ne lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için ne gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra bir gürültü kopararak hukuksuz bir işlem yapılıyor" dedi.

"Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık usandık ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte seçim sonrasında inşa edeceğiz" ifadelerini kullanan Akşener, Türkiye'de son dönemde üst üste iptal edilen müzik festivallerini hatırlatan bir takipçisine de yanıt verdi.

Akşener, "Seçimden sonra, iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz" diyen bu kişiye, "Önümüzdeki yazı ‘Türkiye'nin en büyük festivaller yazı’ diye bugünden tarifleyebiliriz" cevabını verdi.

İYİ Partli Genel Başkanı, "Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda sana güveniyoruz Mommy" diyen bir takipçisine de "Sizi yanıltmayacağım" yanıtını verdi.

DW,ANKA/CÖ,JD