Altılı masada hedef 13 Şubat’ta adayı belirlemek

Altılı masa 12 Şubat 2022'de parlamenter sisteme geçiş süreci ve ortak aday belirlemek için başlattığı çalışmalarda artık sona yaklaştı. Altılı masanın ikinci turunun son toplantısında yani 12'inci toplantıda adayın belirlenmesi hedefleniyor. Aday açıklanmadan önce işletilecek sürece dair detaylara DW Türkçe ulaştı.

YSK'ya başvuru yapılacak

Altılı masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tartışmaya açıldı. Bugüne kadar "Mağduriyet yaratılmaması için tartışmaya açmayalım" görüşünde olan liderler, 26 Ocak tarihli toplantıda farklı bir tutum belirledi. Yapılan açıklamada, "TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre liderler toplantıda Erdoğan'ın resmen adaylık başvurusu yapması sonrası hazırlanacak bir hukuki görüşle birlikte YSK'ya başvuru yapacak ve kararı bekleyecek. YSK'dan "adaylığın Anayasaya aykırı olduğuna dair" bir kararın verilmesi de beklenmezken, bu konunun seçim sürecinde kamuoyuna anlatılması da bekleniyor.

Altılı masaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değil Fotoğraf: Emin Sansar/AA/picture alliance

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, altılı masanın bugünkü toplantısının ardından yaptığı “Erdoğan'ın aday olması mümkün değildir" açıklamasına cevap olarak bir paylaşım yaptı.

Liderlerin Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmasına AKP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medya hesabından, "Bugüne dek Cumhurbaşkanımızın adaylığını tartışmaya açmadınız. 'Erdoğan’ı yeneceğiz' dediniz. Seçim ve mağlubiyet yaklaştıkça korkmaya başladınız. Kendi aday çıkaramama beceriksizliğinizi perdelemeye çalışıyorsunuz. Anayasa ortada, yasa açık. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"İttifak" mesajı

"Altılı masa" olarak yoluna bir yıldır devam eden altı lider yaptıkları açıklamada "Millet İttifakı" mesajı da verdi. Böylece altı partinin ittifak içerisinde seçime gireceği de resmen açıklanmış oldu. Açıklamada, "Seçim ne zaman yapılırsa yapılsın üstünlerin hukuku anlayışıyla hareket eden Cumhur İttifakı değil, hukukun üstünlüğüne inanan Millet İttifakı kazanacaktır" ve "13'üncü Cumhurbaşkanı, "Yeter! Söz Milletindir” diyen Millet İttifakı’nın adayı olacaktır" ifadeleriyle ittifak da netleşmiş oldu. Altılı masa resmi seçim takvimi başladıktan sonra ittifak protokolünü de YSK'ya sunacak.

Eylemler açıklanacak, "Yol Haritası"na erteleme

Altılı masa 30 Ocak pazartesi günü yapacağı toplantıda hem hükümet programı olarak adlandırılan "Ortak Politikalar Metni"ni hem de parlamenter sisteme geçişte uygulanacak "Yol Haritası"nı kamuoyuna açıklayacaktı. Ancak "Yol Haritası"nın açıklanması da ortak adayın açıklanacağı tarihe ertelendi. 30 Ocak'ta sadece hükümetin kurulması halinde hayata geçecek eylemler açıklanacak. Söz konusu "Ortak Politikalar Metni"nde yer alan eylemlerin dokuz ana başlık 75 alt başlık olmak üzere 2500'e yakın madde olduğu da kaydedildi. Altılı masa açıklamasında, "Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız" denildi. Yol Haritasında cumhurbaşkanının yetkileri, cumhurbaşkanı yardımcılarının nasıl belirleneceği, kabinede hangi partiye nasıl bakanlık verileceği, partili cumhurbaşkanı olup olmayacağı, atamalarda nasıl yol izleneceği gibi süreçler yer alacak. Ancak bu yol haritası adayla birlikte açıklanacak.

"Aday 13 Şubat'ta belirlenecek"

Edinilen bilgiye göre, altılı masa toplantısında liderler "ortak aday" konusunda da anlaştı. Çoklu aday tartışmalarını gündeminden çıkaran liderler, ortak aday fikrinde birleşirken toplantıda beklenenin aksine herhangi bir ismi konuşmadı. Ancak, "tabanda ve halkta karşılığı olan isimlerin belirlenerek değerlendirilmesi" konusunda görüş birliği sağladı. Açıklamaya da liderler, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz" ifadeleri koyarak, parti tabanını dinleme mesajı verildi. Söz konusu aday isimleri 13 Şubat'taki Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıya kadar liderler arası temaslarda ele alınacak. Bu görüşmelerde parti içinde yapılan istişareler, daha önce yapılan anketler, yeni anketler ile eğilim yoklamaları da değerlendirilecek. Liderlerin parti kurullarından görüş ile birlikte yetki alması da bekleniyor. Tüm bu süreçlerin ardından 13 Şubat'taki toplantıda ortak aday netleştirilerek ya aynı gün ya da o gün açıklanacak bir tarihte kitlesel bir programla kamuoyuna duyurulacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını masaya taşımasına kesin gözüyle bakılırken, olası adı geçen diğer isimler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili de CHP masaya taşımadıkça gündeme getirmeme eğilimi bulunuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını altılı masaya taşımasına kesin gözüyle bakılıyor Fotoğraf: Dilara SenkayaREUTERS

HDP mesajı yok

Altılı masanın 5 Ocak'taki toplantısının olduğu gün Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımına tedbir konulması kararını açıklamıştı. O tarihteki toplantı sonrası yapılan açıklamada bu karara dair bir değerlendirme yapılmamış ve bu da HDP'li bazı yöneticilerin tepkisini çekmişti. 26 Ocak tarihli toplantı gününe de yine bir Anayasa Mahkemesi kararı denk geldi. AYM, HDP'nin "karar seçim sonrasına kalsın" başvurusunu reddedip kapatma davasında kritik bir mesaj verirken, altılı masa bildirisinde bu konuya yine değinilmedi. Altı liderin toplantıda kısa bir süre bu konuyu da değerlendirdikleri bildirildi.