Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri kapsamında altı muhalefet partisinin lideri, 14 Kasım"da DEVA Partisi ev sahipliğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Altılı masanın gündeminde, ortak politika belgesi, başörtüsü tartışması ile Bağımsız Türkiye Partisi"nin (BTP) altılı masaya katılma talebinin olması bekleniyor. Ortak politika belgesi ile ilgili komisyon çalışmalarını masaya yatıracak olan liderlerin AKP'nin başörtüsü ile ilgili teklifine yönelik de ortak bir tavır üzerinde duracağı belirtiliyor. Toplantının en tartışmalı başlığı ise BTP'nin altılı masaya katılma talebi olacak.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, altılı masaya "Beni de alın" çağrısı yapmış, daha sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Baş'ı ziyaret ederek, bu talebi altılı masanın gündemine getireceğini açıklamıştı. Kulislerde Akşener'in altılı masada iki oy hakkı elde edebilmek için bu hamleyi yaptığı iddia edilirken, diğer partilerin bu talebe olumlu yaklaşmadığı öğrenildi.

Meral Akşener Fotoğraf: DHA

Altılı masanın ortaklarından Demokrat Parti'de yapılan değerlendirmelerde Akşener'in masaya emrivaki yaptığı konuşulurken, Hüseyin Baş'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili aday olamayacağına yönelik sözlerine dikkat çekiliyor. Baş, Fox TV'de İlker Karagöz'ün, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili bir sorusunu, "Cumhurbaşkanına deseniz ki sana rakip kim çıksın deseniz, bir kişiyi ister. Çok net niye bunu bu kadar zorluyoruz. Kemal Bey'in kişiliğiyle ilgili değil ki, toplumumuz bu durumda" sözleriyle yanıtlamıştı. Yine Demokrat Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde "Adaylık için kendisine yetki verildiğinde şimdiden Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini beyan eden bir kişinin altılı masada ne işi var" yorumları yapılıyor.

İdris Şahin: Genel temayül genişlemeyeceği yönünde

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de gelinen aşamadan sonra altılı masanın genişlemesini mümkün görmediklerini belirtirken, "Buna karşın güçlendirilmiş parlamenter sisteme verilecek her türlü desteği de son derece kıymetli görüyoruz" dedi. Seçime doğru farklı ittifak modellerinin gündeme gelme ihtimalinin de olduğunu kaydeden Şahin, "Fakat masa genişleyecekse bunun oy birliğiyle olması gerekir. Bir de ortak mutabakat gerekir. Genel temayülün bu şekilde devam etmesi yönünde olduğunu biliyorum" dedi. Mevcut birlikteliğin güçlendirilmiş parlamenter sistem için olduğunu, geçiş sürecinin yol haritası ve ortak konularda fikir birliğine varılması halinde bu birlikteliğin bir ittifaka da dönüşebileceğini dile getiren Şahin, "Güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek son derece kıymetli. Kimden gelirse gelsin biz bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

İdris Şahin Fotoğraf: Privat

"Genişleyecek mi, genişlemeyecek mi önce onun kararı verilmeli"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya da parti isimlerinden önce bir ilke kararının alınması gerekliliğine dikkat çekti. Önce masanın genişleyip genişlemeyeceğine karar verilmesi gerektiğini kaydeden Kaya, "Bunun kararı verilmeden herhangi bir parti ile ilgili de değerlendirme yapmamız mümkün değil" dedi. BTP'nin altılı masaya katılma önerisinin toplantıda gündeme gelmesi halinde kendi partilerinin bu şekilde bir tavır alacağını kaydeden Kaya, "Masa genişleyecekse de hangi şartlarda genişlemeli, ilkeler ne olmalı bunları konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi'nde de benzer değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Gelecek Partili üst düzey bir yetkili yalnızca BTP'nin değil, DSP, Anavatan gibi partilerin de altılı masaya dahil olma isteği bulunduğunu kaydeden yetkili, "Bir defa masa genişleyecek mi, genişlemeyecek mi önce onun kararını verelim, sonra partileri konuşalım" dedi. Aynı yetkili, "Kategorik olarak biz ne kimsenin karşısındayız, ne de yanındayız" ifadesini kullandı.

BTP: Çıkacak karara saygılıyız

Bu arada BTP'nin Basın Propaganda Başkanı Ruhi Sarı da, altılı masaya katılma talepleriyle ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Kamuoyuna yansıyan itirazlarla ilgili kendilerine henüz bir bilgi ulaşmadığını kaydeden Sarı, "Genel Başkanımız hem Meral Hanım'la hem de Kemal Bey'le görüştü. Kemal Bey de, 'Gerekeni yapacağız, masada konuşacağız' dedi. Masadan çıkacak karara saygılıyız" ifadelerini kullandı. Genel Başkan Hüseyin Baş'ın her hafta sonu bir ile gittiğini farklı illerde kongrelere katıldığını kaydeden Sarı, "Türkiye’nin genel problemlerine yaklaşım açımız büyük bir saygı ve sevgi uyandırıyor. İnsanlar, ikinci partimiz sizsiniz diyor. Vatandaş bizi Millet İttifakı’nda görmek istiyor" diye konuştu. Sarı, "Masadan ret kararı çıkarsa, bu cumhurbaşkanı adayını destekleme konusunda tavrınızı etkiler mi?" sorusunu, "Bunu şu anda söylemek yanlış olur. Bu konuda karar verecek partinin yetkili organlarıdır" sözleriyle yanıtladı. Sarı, CHP ve İyi Parti dışındaki diğer partilerden randevu talep edip etmediklerine yönelik soru üzerine de "Herhangi bir randevu talebi ne bizlerden oldu, ne de onlardan oldu" diye konuştu.

Başörtüsü de önemli gündem maddesi

Masanın diğer gündem maddesi ise, ortak politika belgesine yönelik çalışmaların yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve buna karşılık AKP'nin getirdiği anayasa teklifi olacak. CHP dışındaki diğer partilerin peşin olarak reddetmek yerine teklifin görülmesi eğiliminde olduğu öğrenildi. Öte yandan AKP'li yetkililerin "gollük pas" sözleriyle nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifi ile ilgili de duyulan rahatsızlığın İyi Parti tarafından masada gündeme getirilmesi bekleniyor. Başörtüsü teklifinin altılı masa için bir krize dönüşmemesi adına genel başkanların ortak bir tavır üzerinde fikir yürüteceği de belirtiliyor.