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Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderleri 26 Ocak'taki toplantılarında.
Altılı Masa'yı oluşturan partilerin liderleri 26 Ocak'taki toplantılarında.Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Altılı masa adayını belirledi

3 saat önce

Altılı masa toplantısında bir araya gelen parti liderleri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıldığını açıkladı.

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Millet İttifakını oluşturan altı partinin genel başkanları, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkarılacak aday konusunda "ortak bir anlayışa vardıklarını" açıkladı.

Kamuoyunda Altılı Masa olarak bilinen ve adaylarını hala açıklamamış olmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarın yoğun eleştirilerine hedef olan İttifak, Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya geldi.

Nihai açıklama 6 Mart'ta 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yaptığı toplantı sonrasında, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve nihai açıklamanın 6 Mart'ta yapılacağı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" denildi.

DW/BK,TY

 

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