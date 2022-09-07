Altılı masa, adayda uzlaşamıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması altılı masadaki adaylık tartışmalarını hızlandırdı. İYİ Parti cephesi, son dönemde gündeme getirdiği Mansur Yavaş ismini kulislerde daha fazla dillendirmeye başlarken, CHP'li yetkililer ise "Masanın doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu" görüşünü savunuyor. HDP'den ise "Kimseyle pazarlık halinde değiliz" tepkisi geldi.

TV100'de katıldığı bir programda HDP ile ilgili bir soru üzerine "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen CHP'li Gürsel Tekin'in sözleri Ankara'da bir süredir konuşulan adaylık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Koray Aydın ve Musavvat Dervişoğlu gibi isimlerin büyük tepki gösterdiği Tekin'in sözleri tartışılırken, bir gün sonra da Kılıçdaroğlu'ndan adaylıkla ilgili önemli bir açıklama geldi. FOX TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, "Adaylığa hazırım" dedi.

Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, dün Yeniçağ gazetesinin Youtube kanalında "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu; adaylıkla ilgili de "kazanacak aday" vurgusu yaptı. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da "Milletin ümitlerini 'ben aday olacağım' heveslerine kurban etmeyelim" diyerek adaylık tartışmasını sürdürdü.

İYİ Partili Kavuncu: Kafamıza göre söylemedik

Ankara'da tüm bu gelişmeler yaşanırken DW Türkçe, "HDP'ye bakanlık" açıklamasıyla başlayan ve adaylık polemiğine kadar varan süreçle ilgili Başkent kulislerine mercek tuttu. Adaylıkla ilgili tartışmalar, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" sözleriyle başlamıştı.

Katıldığı bir televizyon programında bu ifadeleri kullanan Kavuncu, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. "Anlat İstanbul" projesi kapsamında 85 bin seçmenden veri alarak bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışmanın sonuçlarının kendisine sorulduğunu belirten Kavuncu, "Konu altılı masaya ve adaya gelince biz de tespitlerimizi söyledik" dedi. Veri toplamanın yanı sıra altı aylık bir çalışma süresince milyonlarca kişiyle temas ettiklerini de kaydeden Kavuncu, "Biz bunu kafamıza göre söylemedik. Cumhur İttifakı'ndan kopan kararsız seçmenin Mansur Başkan lehine döndüğünü görüyoruz. O çalışma sonucundaki tespitimizi söyledik" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener Fotoğraf: DHA

Kavuncu, tespitlerini önceki gün Ankara'da düzenlenen il başkanları toplantısında da dile getirdiğini ifade etti. Diğer il başkanlarının da büyük oranda benzer tespitlerde bulunduğunu vurgulayan Kavuncu, "Türkiye kritik bir seçime gidiyor ve önemli olan kazanmaktır" dedi. Kavuncu, buna karşın il teşkilatlarının görevinin genel merkez politikasını sahaya yansıtmak olduğunu kaydederek, "Altılı masadan hangi aday çıkarsa çıksın canla başla çalışırız" dedi.

CHP yöneticileri "Doğal aday Kılıçdaroğlu" diyor

CHP kulislerinde ise İYİ Parti'den gelen tepkilere karşı genel itibarıyla bir sessizlik hakim olsa da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: CHP

CHP'li üst düzey bir yetkili, son kararın partilerin yetkili kurullarında verileceğine dikkat çekerek, "Adaya altılı masa karar verecek" ifadesini kullandı. Aynı yetkili, Akşener'in "kazanacak aday" kriterini gündeme getirdiğinin hatırlatılması üzerine de "Tabii ki biz de bu kriteri gözeteceğiz. Ancak, yağsız pilav olur mu olur, pirinçsiz pilav olur mu, olmaz" sözleriyle adaylık konusunda partisinin Kılıçdaroğlu ısrarındaki tutumunu anlattı. Aynı yetkili, masanın doğal adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini de savundu.

HDP: Kimseyle pazarlık yapmayız

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, sürece "bir akıl tartıştırıyor" iddiasıyla katıldı. DW Türkçe'ye konuşan Beştaş, süreci tartıştırmak ve meseleyi bilerek kaşımak isteyen bir aklın devrede olduğunu bildiklerini ifade etti. "HDP'ye bakanlık" tartışmaları ile ilgili "Kimseyle pazarlığımız söz konusu olamaz" diyen Beştaş, adaylık tartışmaları ile ilgili de 27 Eylül'de yayınladıkları deklarasyonu hatırlattı.

HDP, 11 maddelik ilkeleri içeren demokrasi tutum belgesini 27 Eylül 2021'de yayınlamış ve bu ilkelere uymayan cumhurbaşkanı adayını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama ile HDP'nin Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklemeyeceği yorumları yapılmıştı.

Deklarasyonlarının çok açık olduğunu belirten Beştaş, "Türkiye'yi bu cendereden çıkartacak, daha demokratik, daha özgürlükçü, ekonomik buhranın kesinlikle azaltılacağı bir mücadele hattındayız. Emek ittifakı olarak büyüyerek, genişleyerek üçüncü yol olarak ciddi seçenek yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini de kullandı.