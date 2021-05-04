Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuytul ile 14 yaşındaki oğlunun yanı sıra pek çok ildeki "Furkan Gönüllüsü"nün gözaltına alındığı belirtildi.

2 Mayıs'ta Furkan Vakfı yanlıları olduğu ifade edilen çok sayıda kişiye, Gaziantep'te itikaf ibadeti için toplandıkları bir camiden salgın kuralları nedeniyle çıkmaları çağrısı yapılmış, ancak bunu kabul etmeyen onlarca kişi polis ve bekçinin biber gazlı müdahalesi ile zorla cami dışına çıkarılmıştı.

Emniyet'ten açıklama: "Provokasyon girişimi"

Emniyet Genel Müdürlüğü de salı günü, konuyla ilgili kapsamlı bir açıklamada bulundu. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın, "silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkında açılan kapatma davası devam eden bir vakıf olduğu belirtilen açıklamada, "vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu" öne sürüldü.

"Cami görevlileri yardım istedi"

Emniyet açıklamasında, "anılan şahısların, 2 Mayıs 2021 tarihinde yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymadığını" ve "yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan üç camide toplandığını ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan ettiklerini; yaşananlar üzerine cami görevlileri tarafından kolluk güçlerinden yardım istendiği" aktarıldı.

İtikaf ibadetinin pandemi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük Diyanet İşleri Başkanlığı tavsiyesine ve güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen camideki şahısların direndikleri belirtilen Emniyet Genel Müdürülüğü açıklamasında, söz konusu kişilerin güvenlik güçleri müdahalesini "sosyal medyadan canlı yayınlayarak örgütlü provokasyonlarda bulunduğu" ifade edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada ayrıca "Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

DW / ET,JD

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