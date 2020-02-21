Almanya'ya silah ihracatı düzenlemelerini ihlal ettiği suçlaması

Frankfurt Barış Araştırmaları Merkezi (PRIF) tarafından yapılan bir çalışma, Almanya'nın uluslararası silah ambargosu düzenlemelerini 30 yıldır sistematik olarak ihlal ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu çalışmada, Almanya'nın 1990 yılından itibaren gerçekleştirdiği silah ihracatı kayıtları incelendi. Bu veriler ışığında Berlin'in, Avrupa Birliği'nin (AB) silah ihracatı konusundaki sekiz kriterine bağlı kalıp kalmadığının kontrol edildiği raporda "Almanya, savaş ve krizden etkilenen ülkelere, gerginlik bölgelerine ve insan hakları ihlallerinin yapıldığı ülkelere savaş silahı ve askeri teçhizat ihraç ediyor" denildi.

AB kriterleri, "alıcı ülke tarafından insan haklarına ve uluslararası insani hukuğa saygı gösterilmesi" ve "bölgede barış, güvenlik ve istikrarın devamı" gibi şartları içeriyor.

PRIF'in yayımladığı raporda, Almanya'nın "bu kriterleri defaatle ihlal ettiği" belirtilirken "Alman silahlarıyla yapılan savaşlar ve ciddi insan hakları ihlalleri olduğu" ifade edildi.

Greenpeace silahsızlanma uzmanı Alexander Lurz da AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Alman silahları sistematik olarak savaş alanlarında ve diktatörlerin ellerinde beliriyor" dedi. Lurz, "İhracat prensiplerinin bu şekilde bilinçli ve sistematik olarak sekteye uğratılmasına bir son verilmesi için acilen gelişmekte olan ülkelere satışı yasaklayan sert bir silah ihracatı yasasına ihtiyacımız var" diye ekledi.

PRIF raporunda da Alman silahlarının bu "sorunlu" ülkelerin eline geçmesine engel olunması için hukuki bağlayıcılığı olan bir silah ihracatı kontrolü yasasının çıkarılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Dağdelen: Tamamen yasaklanmalı

AFP'ye konuşan Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen ise Almanya'nın silah ihracatının tamamen yasaklanması için çağrıda bulundu. Partinin dış politika uzmanı Dağdelen, "Hangi koalisyon hükümeti iktidarda olursa olsun, bu kontrol sistemi tamamen hastalıklı" dedi.

Almanya'da silah ihracatından sorumlu olan Ekonomi Bakanlığının sözcüsü, PRIF'in raporuyla ilgili görüş talep eden AFP'ye yaptığı açıklamada, "Federal Hükümet kısıtlayıcı ve sorumlu bir silah ihracatı politikası izliyor" ifadesini kullandı.

PRIF'in araştırmasında özellikle NATO veya AB üyesi olmayan ülkelere yapılan silah ihracatlarına odaklanıldı. Ancak raporda, NATO üyesi olmasına karşın Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açıldı. Buna gerekçe olarak Türkiye'deki "sistematik insan hakları ihlalleri, uluslararası insan hakları hukukunun ihlal edilmesi, siyasi baskılar ve bölgesel gerginlikler" gösterildi.

Almanya'nın en büyük barış araştırma kurumlarından biri olan PRIF, dünya genelindeki çatışmaların sebeplerini analiz ederek siyasetçilere tavsiyelerde bulunmayı amaçlıyor.

DW,AFP/CÖ,HS

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