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Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
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Haberler
4 saat önce
4 saat önce
Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa Meclis'ten geçti
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Güncel Konular
Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor
Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor
Almanya'ya AB dışından nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı neleri öngörüyor?
Politika
9 saat önce
9 saat önce
Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli
Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli
Nitelikli İş Gücü Göçü Yasasında ek iyileştirmelere gidilmesi Alman basınının yorum köşelerinde değerlendiriliyor.
Göç
20.06.2023
20 Haziran 2023
Almanya'da mühendis açığı had safhada
Almanya'da mühendis açığı had safhada
Nitelikli eleman sıkıntısı, Almanya’da üretimi ve refahı tehdit ediyor. Nitelikli göç, çözüm olabilir mi?
Politika
27.05.2023
27 Mayıs 2023
Almanya'nın neden kalifiye iş gücüne ihtiyacı var?
Almanya'nın neden kalifiye iş gücüne ihtiyacı var?
İki buçuk milyonu aşkın insanın iş aradığı Almanya'da iki milyona yakın iş gücü açığı var.
Ekonomi
09.04.2023
9 Nisan 2023
Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?
Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?
Almanya'da hükümet, ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.
Politika
30.03.2023
30 Mart 2023
Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor
Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor
Almanya'nın iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var. Ancak gelenler çabuk dönüyor.
Göç
15.03.2023
15 Mart 2023
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