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Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü

Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü

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Haberler

4 saat önce

Almanya: İş gücü göçünü kolaylaştıran yasa Meclis'ten geçti

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Güncel Konular

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Almanya'ya AB dışından nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısı neleri öngörüyor?
Politika9 saat önce

Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli

Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasasında ek iyileştirmelere gidilmesi Alman basınının yorum köşelerinde değerlendiriliyor.
Göç20 Haziran 2023
Porsche'ye ait bir yedek parça üretim merkezi

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Almanya'da mühendis açığı had safhada

Nitelikli eleman sıkıntısı, Almanya’da üretimi ve refahı tehdit ediyor. Nitelikli göç, çözüm olabilir mi?
Politika27 Mayıs 2023
Bir lazer uzmanı

Almanya'nın neden kalifiye iş gücüne ihtiyacı var?

Almanya'nın neden kalifiye iş gücüne ihtiyacı var?

İki buçuk milyonu aşkın insanın iş aradığı Almanya'da iki milyona yakın iş gücü açığı var.
Ekonomi9 Nisan 2023

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Almanya'ya iş gücü göçü nasıl kolaylaşacak?

Almanya'da hükümet, ülkeyi nitelikli iş gücü için daha cazip hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladı.
Politika30 Mart 2023
Almanya yabancı iş gücünü cezbetmekte zorlanıyor

Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor

Almanya nitelikli yabancı iş gücünü cezbedemiyor

Almanya'nın iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var. Ancak gelenler çabuk dönüyor.
Göç15 Mart 2023
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