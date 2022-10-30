Bilge kadın Mevlüde Genç hayatını kaybetti

Almanya'da 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde beş aile üyesini kaybeden Mevlüde Genç hayata gözlerini yumdu. Genç, ırkçı saldırıdan sonra verdiği barış mesajlarıyla toplumda büyük bir saygınlık kazanmıştı.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te beş ırkçı Alman genci tarafından kundaklanan evlerinde iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybettikten sonra nefret söylemleri yerine dostluk ve barış mesajları vererek büyük saygınlık kazanan Mevlüde Genç 79 yaşında hayatını kaybetti.

Üç hafta önce memleketi Amasya'dan Solingen'deki evine dönen Mevlüde Genç, önceki akşam rahatsızlanarak Solingen'de bir hastaneye kaldırılmıştı.

Yangında beş canını yitirdi

5 Şubat 1943'te Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde dünyaya gelen Mevlüde Genç, 1970'te Almanya'ya işçi olarak gelen eşi Durmuş Genç'in yanına 1975'te göç etti.

Çift, Solingen'de bir ev satın alarak buraya yerleşti. 29 Mayıs 1993 gecesi ev Neonazi yapılanması içinde oldukları belirlenen Felix K., Christian R., Christian B. ve Markus Gartmann adlı ırkçılar tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Yangında Mevlüde Genç'in kızları Gülsüm İnce (28), Hatice Genç (21), torunları Hülya Genç (11), Saima Genç (5) ve yeğeni Gülistan Öztürk (12) can verdi.

Saldırıyı gerçekleştiren failler kısa süre sonra yakalanarak yargılandı. Felik K, Christian R. ve Christian B. Gençlik Yasası uyarınca en yüksek ceza olan 10'ar yıl hapse mahkum oldular. Markus Gartmann'a ise 15 yıl hapis cezası verildi. 10'ar yıl hapis cezası alan sanıklar iyi halden erken tahliye edilirken, Markus Gartmann 2005'te serbest bırakıldı.

Solingen'de düzenlenen ırkçı saldırının 25. yıl dönümünde soldan sağa: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - (29.05.2018 / Düsseldorf) Fotoğraf: Reuters/T. Schmuelgen

"Bilge kadın Mevlüde anne"

Mevlüde Genç, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ırkçı saldırılardan biri olarak kabul edilen Solingen faciasından sonra topluma barış ve sevgi mesajları verdi. Kendisiyle yapılan bir söyleşide, "Çocuklarım alevler arasında can verdi, Türk, Alman herkes acımı paylaştı. Hepsi sağolsun. Beş canımı verdim, kimseye kin gütmedim... Allah bana dağlar kadar sabır verdi. Herkesi evlat olarak gördüm" demişti. Bu özelliğinden dolayı Türk ve Alman toplumu tarafından, "Bilge kadın Mevlüde Anne " olarak olarak benimsenip, takdir edildi.

Genç ailesi saldırıdan sonra Almanya'nın Soligen kentinde yaşamlarına devam ederken, Mevlüde Genç Türk, Alman ve diğer basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda, katıldığı bütün toplantı ve etkinliklerde barışı ve sevgiyi öne çıkarıp, nefreti yerdiği sözlerini tekrarladı.

Çok sayıda ödülü vardı

Mevlüde Genç'e toplumsal barışı teşvik eden açıklamaları nedeniyle çok sayıda ödül verildi.

Genç, aralarında, 1994'te Alman kamu televizyonu ARD tarafından Yılın Kadını, 1995'te Civis Medya Ödülü, yine 1995'te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Büyük Devlet Nişanı, 1996'da Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı , 2003'te Friedrich Ebert Vakfı, 2015'te de Erasmus Kittler Ödülü ve Kuzey Ren Vestfalya Liyakat Nişanı gibi çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Mevlüde Genç’in cenazesi Almanya'dan Türkiye götürülerek Mercimek Köyü'nde toprağa verilecek.