Almanya'dan UEFA'ya yoğun tepkiler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA’nın) "siyasi bağlamı" olduğu gerekçesiyle Almanya ile Macaristan arasında oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakası sırasında, Münih Stadı’nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermemesi üzerine başlayan tartışmalar siyasi alanda da devam ediyor.

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, UEFA’nın söz konusu kararını sert bir dille eleştirerek, "Manuel Neuer’in (Almanya A Milli Futbol Takımı’nın kalecisi) kaptanlık bandının gökkuşağı renginde olmasından dolayı inceleme başlatılması bile saçmaydı. UEFA bu kararla güvenilirliğini iyice kaybetti" dedi.

Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda UEFA’nın tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendiren Roth, stadın gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasına yasak getiren söz konusu kurumun, "Otokratik muhtedirler gibi, sporun ve spor etkinliklerinin sosyo-politik rolünün ne olduğunu belirlemeye çalıştığını" öne sürdü.

Claudia Roth, UEFA’nın kararına tepki olarak çarşamba akşamı kendi statlarını gökkuşağı renklerinde ışıklandırma kararı alan Bundesliga (Alman 1. ve 2. futbol ligleri) takımlarını da tebrik ederek, bunun "Bavyera eyalet başkenti Münih’le, futbol takımlarıyla, tüm kadın ve erkek futbolcularla ve taraftarla dayanışmanın ve desteğin güçlü bir işareti" olduğunu dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin futbol sahalarında işinin olmadığı fikrine katıldığını, ancak burada konunun "insanlar, adil olmak ve hoşgörü" olduğu için "UEFA'nın yanlış bir sinyal verdiğini" ifade etti. Maas mesajında ayrıca, stadın içinde ve dışındaki seyircilerin istedikleri renkleri giyerek gerekli tavrı gösterebileceklerini belirtti:

UEFA logosunun rengini değiştirdi

Bu arada UEFA'nın resmi twitter hesabındaki logosunun renkleri çarşamba günü gökkuşağı renklerine dönüştürüldü. UEFA ayrıca bu hesaptan yaptığı paylaşımda, "Gökkuşağının renklerini taşımaktan gurur duyduğunu" bildirdi.

Ancak UEFA diğer yandan aldığı yasaklama kararının da arkasında durarak, "Gökkuşağının kendisi için de siyasi bir sembol değil, çeşitlilik ve bütünleştiricilik adına ortaya konan kararlı uğraşların bir sembolü olduğunu; ancak Münih Belediyesi'nden gelen teklifin siyasi olduğunu" belirtti.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, söz konusu ışıklandırma fikrinin hayata geçirilmesi için UEFA’ya başvuruda bulunmuş, UEFA da buna "bağlı olduğu tüzük doğrultusunda siyasi ve dini açıdan tarafsız bir kurum olduğu ve bu başvurunun, Macaristan parlamentosunda alınan bir karara mesaj niteliği taşıdığı için ret cevabı vermek zorunda olduğunu" bildirmişti.

Macaristan parlamentosunda kabul edilen bir yasa, gençlerin homoseksüellik ve transseksüellik ile ilgili bilgi edinme haklarına kısıtlama getiriyor. Yasanın, Başbakan Orban tarafından özellikle istendiği bildiriliyor.

Orban maç seyahatini iptal etti

Bu arada Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kendi ülkesi ile ev sahibi Almanya arasında oynanacak müsabakayı izlemek üzere Münih’e gelmekten vazgeçti. Konuyla ilgili Macar makamları tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, kararın stadın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılması tartışmaları nedeniyle alındığından yola çıkılıyor.

Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, eşcinsel karşıtı olduğu yönündeki eleştirilere karşı çıkan Orban, "Macaristan’da komünist rejim hakimken homoseksüel insanlar takibat altındaydı. Günümüzde Macar devleti sadece onların haklarını gözetmiyor, bu hakları aktif bir biçimde savunuyor da. Bireyin özgürlüğü en yüksek değerdir" ifadelerini kullandı.

Her insanın "kuşkusuz" kendi hayat yolunu seçmekte özgür olduğunu belirten Orban, ancak yetişme çağındaki çocukların cinsel eğitiminin ailelerin işi olduğunu ve hükümetinin "ailelerin bu görevini koruduğunu" dile getirdi.

SID,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe