Almanya’dan Türkiye’ye bu yaz turist gidecek mi?

2020 yılı yaz tatiline dair tahminler Türkiye ve Almanya açısından oldukça umut vericiydi. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), Şubat ayında yaptığı açıklamada, 2020 yaz turizminin kazananlarının yüzde 14 artışla Mısır, yüzde 2 artışla Türkiye olduğunu duyurdu. 2020 yazı için en çok satış yapılan ülkelerin de sırasıyla Yunanistan, Türkiye, Balear ve Kanarya adaları ile Mısır olarak sıraladı. Alman turizmciler 2016-2017 yıllarında kaydedilen rekor düşüşün ardından geçen yıl 5 milyon sınırının aşılmasıyla Türkiye turizminin yeniden eski performansına ulaşacağı öngörüsünde bulundu. Korona pandemisi ise tahminleri altüst etti.

Konuyla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV), geçen sene Türkiye'ye yapılan tatil satışlarının önceki seneye oranla yüzde 24 arttığını, böylece İspanya’nın ardından Türkiye'nin Almanya'dan turistlerin yaz tatili için en çok tercih ettiği ikinci ülke olma özelliğine kavuştuğunu hatırlattı. DRV, Türkiye'deki tatil beldelerinin kapasitesinin yüksek, imkanların çeşitli olduğunu, Almanya’daki bütün büyük kentlerden Türkiye'ye uçulabildiğini, ilaveten Türkiye'deki altyapının iyi, hizmet-fiyat endeksinin özellikle herşey dahil konseptleri ile aileler açısından çok cazip olduğunu vurguladı.

Korona döneminde Berlin Tegel Havalimanı

14 Haziran'a kadar uluslararası seyahat uyarısı geçerli

Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi yüzünden getirilen kısıtlamalarla turizm de tamamen durdu. Uzmanlar, özellikle uçuşlara ara verilmesi ve uluslararası seyahat uyarıları nedeniyle sektörün elinin kolunun bağlandığını kaydediyor.

Almanya, Mart ayı ortasından itibaren uyguladığı sıkı tebdirleri kademeli olarak gevşetmeye başladıysa da turizme veya seyahatlere yönelik somut bir açılım planı henüz açıklamadı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası seyahat uyarısının 14 Haziran‘a kadar devam edeceğini tekrarladı. DW Türkçe‘ye verdiği demeçte Bakanlık, gidişatın haftalık olarak gözden geçirildiğini ve pek çok ülkenin uyguladığı karantina ve kamusal alana yönelik kısıtlamalar devam ettiği sürece 14 Haziran sonrasına dair konuşmanın spekülasyon olacağını belirtti.

Tekrar ne zaman Türkiye'ye uçulabileceği sorusu üzerine ise Almanya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Maas'ın geçen hafta yaptığı açıklamaya dikkat çekiyor. Maas o açıklamasında "Pandeminin Almanya’da ve yurtdışında kontrol altına alınması, seyahat ve karantina tedbirlerinin esnetilmesi ve insanların yurtdışına sadece gitmesinin değil dönmesinin de kesin olması halinde Almanya seyahat tedbirlerini kademeli şekilde azaltılabilecektir" diye konuşmuştu. Bakan, korona nedeniyle bütün dünyada mahsur kalan 250 bin vatandaşın büyük çabalar sonucu ülkeye zorlukla getirilebildiğini de hatırlatarak, hızlı kararlar alınmayacağını, yazın da 250 bin insanı tatil yerlerinden tekrar ülkeye getiremeyeceklerini ve getirmeyeceklerini de ifade etmişti.

DRV Başkanı Norbert Fiebig

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği hükümete öneri kataloğu sundu

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği, yaz tatili konusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına sadık biçimde bir plan hazırlayıp, federal hükümete sunduklarını, sevilen turizm ülkelerindeki ortaklarla da müzakere edip, turizmin canlanmasına hizmet edecek gerekli sağlık koşullarını sağlayan konseptler üzerinde de çalıştıklarını kaydetti. Bu amaçla Türkiye ile de görüştüklerini belirten DRV Başkanı Norbert Fiebig, DW Türkçe'ye verdiği demeçte, bir sonraki adımın Alman hükümetinin genel seyahat uyarısını kaldırması ve tekrar ülkelere özel uyarılara geçmesi olduğunu söyledi. Fiebig, ancak tek tek ülkelere yönelik seyahat değerlendirmeleriyle turizm sektörüne bir gelecek perspektifi sunulabileceğini kaydetti.

Koronavirüs turizmi durdurdu

Binden fazla seyahat acentesini bir çatı altında toplayan Avrupa Türk Seyahat Acenteleri Birliği (Coop TRR) Başkanı Cumhur Sefer de pandemi kısıtlamalarının başladığı Mart ayından beri işlerinin tamamen durduğunu, yeni yeni açmaya başlayan acentelerin de neredeyse sadece iptallerle uğraştığını söyledi. Sefer, 1999 yılından beri turizmci olarak çalıştığını, o zamandan bu yana yaklaşık her iki yılda bir Türkiye turizminde bir kriz yaşandığını, ancak kısa vadeli ve esnek çözümlerle bunların atlatıldığı hatırlatıp Türkiye'de turizmin krizlere dayanıklı olduğu tezini savundu. Diğer yandan Almanya’daki seyahat uyarısı kaldırılmadığı sürece planlama yapılmayacağını da hatırlattı. Geçen yıl Türkiye'ye 700 binden fazla tatilci yolladıklarını ve 1 milyon 500 bin de uçak bileti sattıklarını aktaran Sefer, bu yıl için ise öngörüde bulamamanın büyük endişe yarattığını söyledi.

Coop TRR Başkanı Cumhur Sefer

Türkiye'nin hijyen ve sosyal mesafe gözetilerek bu yaz için hazırladığı turizm açılımını iyi bulduklarını da söyleyen Sefer, "Asıl soru, çalışanlar ve turistler için sıkı şartları öngören bu koşullarda insanlar tatil yapmayı isteyecek mi istemeyecek mi?" dedi. Diğer yandan sadece Almanya’da 3,5 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığını da hatırlatan Cumhur Sefer, seyahat uyarılarının kaldırılması ve uçak seferlerinin başlaması halinde pek çok insanın derhal Türkiye'ye gitmeye başlayacağını, ancak burada da aydınlatılması gereken noktanın 14 günlük karantina uygulamasının devam edip etmeyeceği olduğunu ifade etti.

Alman hükümetinin çıkardığı acil korona yardımları sayesinde kimi üyelerinin kısa çalışma yardımı, kimi acentelerin de 9 bin euroluk peşin yardımı alarak bu süreci atlatmaya çabaladığını söyleyen Sefer, Alman hükümetinden turizmciler olarak ikinci bir paket daha talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Türk turizmciler Almanya'nın tavrını anlamakta güçlük çekiyor

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da krizin başından beri yoğun çalışarak bir dizi önlemler alındığını ve turistlerin bu yıl korkmadan tatil yapabilmeleri amacıyla işletmeler için uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek bir belge üzerinde anlaşıldığını belirtti. Almanya’nın Türk turizmi için büyük önem taşıdığını, diğer yandan Türkiye'deki işletmelerin de Alman turistler için başka ülkelerde bulamadıkları muazzam fırsatları sunduğunu kaydedetti. Çorabatır, bu nedenle büyük bir Alman tur operatörünün açıkladığı tatil destinasyonlarında Türkiye'ye yer vermemesine hem çok şaşırdıklarını hem de çok üzüldüklerini de vurguladı.

Ayrıca Almanya’da yapılan "Bu yıl yurt dışında tatil mümkün değil" gibi açıklamaları yadırgadıklarını da söyleyen TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesi ile karşılaştığında, onların kat kat ilerisinde ve gelişmiş bir sağlık sistemi olduğunu savundu. Çorabatır, "Dünya pandemiyle mücadelede bizi örnek olarak gösterirken, sadece Avrupa içi seyahat tavsiyesini anlamak mümkün değil" diye tepki de gösterdi ve şöyle devam etti:

"Her şey dahil sistemimizden tutun da, sağlık sistemimize, havaalanlarımızda kurulacak test merkezlerimize, otellere transfere kadar, aldığımız önlemlerle diğer ülkelerin çok ilerisindeyiz. Tüm tesislerde düzenli kontroller yapılacak, karekod sistemiyle işletmelerin denetim geçmişine ulaşılacak, plajlardan restoranlara kadar sosyal mesafe uygulanacak. En üst düzeyde önlemlerimizi aldık, değişen şartlara göre yeni önlemler almayı sürdüreceğiz. Yabancı dostlarımızın da Türkiye'nin güvenli turizm alanında attığı adımları öğrendikçe tutumlarını değiştireceğini umuyorum. Alman yetkililerin aldığımız önlemler ışığında, uçuşlar başladığında, yıllardır Türkiye'yi tercih eden dostlarımızı doğru yönlendirmesini bekliyorum."

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe