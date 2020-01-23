 Almanya′dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım | DÜNYA | DW | 26.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Almanya'dan Rohingyalara 15 milyon euro ek yardım

Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının kaldığı mülteci kampını ziyaret eden Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 15 milyon euro ilave yardım sözü verdi. Avrupa’ya da Myanmar’a yaptırımı gözden geçirmeyi önerdi.

Rohingyalı Afeefa Bebi. Kucağında yeni doğan erkek kardeşi

Rohingyalı Afeefa Bebi. Kucağında yeni doğan erkek kardeşi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Bangladeş’te 800 bin Rohingya Müslümanının yaşadığı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Myanmar sınırındaki Kutupalong'u ziyaret etti. Müller, Almanya'nın Bangladeş’e sığınan Müslüman Rohingyalar için 15 milyon euro ek yardım yapacağını açıkladı. Bakan yardımların öncelikli olarak mülteci kampında ve çevresindeki bölgelerde kalan çocukların eğitimine yönelik projelerde kullanılacağını söyledi.

“Myanmar ile işbirliğini durduruyoruz”

Kampta incelemelerde bulunan Gerd Müller, “Rohingya Müslümanlarının başına gelenler beni derinden etkiledi. Onlara yönelik etnik temizlik ve insanlığa karşı işlenmiş bu suç asla kabul edilemez” diye konuştu. Alman Bakan, Myanmar'ın mültecilerin güvenli şekilde yerlerine geri dönebilmelerini sağlamak ve halihazırda orada yaşayan Rohingyaların hayatını korumakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, “Bu söylediğim noktalar yerine getirilene kadar Myanmar ile işbirliğini donduruyoruz” dedi. 

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina

Rohingya Müslümanlarına yönelik politikası nedeniyle Myanmar’a uluslararası baskının arttırılması gerektiğine vurgu yapan Müller,  Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. Alman Bakan ayrıca,  Avrupa ülkelerinden Myanmar'a yönelik vize ve ticari yaptırımları gözden geçirmelerini istedi.

2017 yazından bu yana Almanya Kalkınma Bakanlığı,  Rohingya Müslümanları için kullanılmak üzere Bangladeş'e 83 milyon euro yardımda bulundu. Bunların bir kısmının eğitim ve su ihtiyacına yönelik projelerde kullanılması öngörülüyor.

Kutupalong Mülteci Kampı

Kutupalong Mülteci Kampı

Uluslararası Adalet Divanı'ndan karar

Batı Afrika ülkesi Gambiya Myanmar’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına soykırım yapıldığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nına başvuruda bulunmuştu. Gambiya’nın, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletlerin Rohingyalara ilişkin hazırladığı rapora atıfla Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunması sonrasında hakimler, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetmişti. Mahkeme kararında, Myanmar'ın Rohingya azınlığın soykırıma uğramasını engelleme yükümlülüğü bulunduğuna ve ordunun Rohingyalara zulmü engellemeyi sağlamak zorunda olduğuna işaret etmişti.

Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği, Myanmarlı üst düzey ordu mensuplarına yönelik yaptırımlar uyguluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ise Çin'in vetosu nedeniyle sert yaptırım kararları bloke ediliyor.

Birleşmiş Milletlere göre Rohingyalar dünya genelinde en fazla zulme uğrayan azınlık. Yaklaşık 54 milyon nüfuslu ve nüfusunun yüzde 90'i Budist olan Myanmar'da Rohingyalar etnik bir azınlık olarak tanınmıyor.

EPD/ ETO, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Uluslararası Adalet Divanı Myanmar'dan Rohingyaları korumasını istedi

Uluslararası Adalet Divanı, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetti. (23.01.2020)  

Uluslararası Adalet Divanı: Suu Kyi Rohingyalara soykırım iddialarını reddetti

Myanmar lideri Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı savunmada Rohingyalara askerlerin orantısız güç kullanmış olabileceğini, ancak soykırım yaşanmadığını söyledi. (11.12.2019)  

Bangladeş Rohingyaları sel tehlikesi altındaki adaya yerleştirecek

Bangladeş, komşu Myanmar’dan kaçan Rohingya Müslümanı mültecileri sel tehlikesi altında bulunan Başan Çar adasına yerleştirmeye başlayacaklarını açıkladı. (21.10.2019)  

Rohingyalar Myanmar'a dönmek istemiyor

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının bir kısmını gönüllü olarak ülkelerine geri göndermek için BM ve Dakka hükümetinin başlattığı girişim mültecilerin karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz kaldı. (22.08.2019)  

Benzer içerik

Niederlande Den Haag Völkermordklage gegen Myanmar

Uluslararası Adalet Divanı Myanmar'dan Rohingyaları korumasını istedi 23.01.2020

Uluslararası Adalet Divanı, Rohingyaların korunması için Myanmar yönetiminin gerekli önlemleri hızla almaya yükümlü olduğuna hükmetti.

Niederlande Den Haag Aung San Suu Kyi vor dem Internationalen Gerichtshof

Uluslararası Adalet Divanı: Suu Kyi Rohingyalara soykırım iddialarını reddetti 11.12.2019

Myanmar lideri Suu Kyi, Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı savunmada Rohingyalara askerlerin orantısız güç kullanmış olabileceğini, ancak soykırım yaşanmadığını söyledi.

Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak 04.09.2019

Bir milyondan fazla Rohingya Müslümanı mülteci Bangladeş'in çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Bangladeşli yetkililer 100 bin mülteciyi Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirmeye hazırlanıyor. Deutsche Welle tufan ve sel riski altındaki bu adayı ziyaret etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Salgın İtalya'da hızla yayılıyor

Koronavirüs Çin dışında da hızını arttırdı

Koronavirüs dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Hastalığın Çin dışında en hızlı yayıldığı ülkeler Güney Kore, İran ve İtalya.  

FOTO-GALERİ

default

Altın Ayı için Yarışan Filmler

70'inci Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 18 film Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor.  