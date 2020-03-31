Almanya'dan korona krizi sonrasına 50 milyar euroluk paket

Almanya şirketler ve çalışanların koronavirüs krizini atlatmalaırna yarıdmcı olmak için geçen hafta açıkladığı ve derhal uygulamaya koyduğu 750 milyar euroluk koronavirüsle mücadele paketinin ardından salgın sonrası için de planlarını yapmaya başladı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, koronavirüs epidemisi nedeniyle oluşacak ekonomik daralmayı aşmak için şimdiden önlemler alıyor. Spiegel dergisinde yer alan habere göre, Scholz'un krizin "ikinci aşaması" olarak adlandırılan korona salgını sonrası için şirket ve işletmelerin daha hızlı toparlanmalarına katkı sunmak amacıyla yaklaşık 50 milyar euroluk bir teşvik paketi üzerinde durduğu belirtildi.

Haberde, şirketlere ekonomik teşviklerin yanı sıra ek devlet yatırımlarının da konjonktür planında yer aldığı belirtildi.

Teşvik programı, sığınmacılar ve mülteciler için ayrılan, ancak gerek duyulmadığı için kullanılmayan rezervlerden finanse edilecek. Haberde ayrıca devlet yatırımlarının yanı sıra özel yatırımları da güçlendirmek için şirketler için yatırım hibeleri ve indirimlerin de gündemde olduğu ifade edildi.

"En kötü şey krize karşı tasarruf etmek olurdu"

Spiegel, Scholz'un halihazırda sunulan devlet yardımlarının korona krizinin aşılmasından sonra da bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini savunduğunu yazdı. Dergi Bakanın, "En kötü şey kriz sırasında krize karşı tasarruf etmek olurdu. Tam tersini yapmak zorundayız" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Federal Meclis koronavirüse karşı hükümetin ekonomiyi desteklemek için hazırladığı 750 milyar euroluk tarihi kurtarma paketini 25 Mart‘ta büyük bir çoğunlukla onaylamıştı. ekonomik yardım paketi hükümetin 2013 yılından bu yana ilk kez 156 milyar euro net borçlanma yapmasını öngörüyor. Bu rakam Almanya'nın bütçesinin neredeyse yarısına tekabül ediyor.

AFP/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe