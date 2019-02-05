 Almanya′dan bir ihracat rekoru daha | EKONOMİ | DW | 08.02.2019

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EKONOMİ

Almanya'dan bir ihracat rekoru daha

Alman şirketlerinin ihracat rekorlarına 2018'de bir yenisi daha eklendi. Geçen yıl ihracatta yüzde 3'lük artış kaydedilirken ihracattaki büyüme hızı ise yavaşladı.

Deutschland | Containerschiff CMA CGM Alexander von Humboldt in Hamburg (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

Dünya ticaretinde yaşanan siyasi fırtınalara rağmen ihracatçı Alman şirketleri 2018 yılında aralıksız beşinci rekorunu kırdı. Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre geçen yıl Almanya'nın ihracatı yüzde 3 oranında artarak 1 trilyon 317 milyar 900 milyon euroya yükseldi. 2017 yılında ihracatta artış oranı yüzde 6,2 olarak kaydedilmişti.

Yıl genelinde olumlu seyreden ihracat rakamlarına rağmen 2018 sonuna doğru ihracatçılar açısından sıkıntıların başgösterdiği, zayıf geçen Kasım ayından sonra Aralık'ta ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında gerilediği de not edildi. Dünya ekonomisindeki durgunlaşma, ticari anlaşmazlıklar ve Brexit'in yol açacağı sonuçların kestirilememesi Alman işletmelerinin başlıca endişe kaynağını oluşturuyor.

İthalat daha hızlı artıyor

2018 yılı genelinde Almanya'nın ithalatı yüzde 5,7 oranında artarak rekor düzeye çıktı. Almanya 2018'de 1 trilyon 90 milyar euroluk mal ve hizmet ithal etti. İthalat ihracattan daha hızlı arttı. İhracat fazlası, ticaret bilançosuna 227 milyar 800 milyon euroluk fazla olarak yansıdı. 2017 yılında Almanya'nın dış ticaret fazlası 247 milyar 900 milyon euro olmuştu. Almanya'nın yıllardır dışarıdan aldığından daha fazlasını dışarıya satması başta ABD olmak üzere ticari ortakları tarafından eleştiriliyor.

Alman Dış Ticaret Odası 2019 yılında da Almanya'nın ihracatının yüzde 3 oranında artacağını tahmin ediyor. Oda Başkanı Holger Bingmann, "Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen bu yıl da ihracatı arttırma şansının bulunduğunu" söyledi.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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