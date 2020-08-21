 Almanya′dan BioNTech ve Pfizer′e izin çıktı | ALMANYA | DW | 08.09.2020

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ALMANYA

Almanya'dan BioNTech ve Pfizer'e izin çıktı

Yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının Almanya'da denenebilmesi için izin çıktı.

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Yöneticiliğini Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısı Almanya'da da denenebilecek. BioNTech'den pazartesi günü yapılan açıklamada Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü'nden bunun için gerekli olan iznin çıktığı kaydedildi.

Firmanın üzerinde çalıştığı aşının dünya genelindeki deneme çalışmaları temmuz ayı sonunda başlamıştı. Deneme çalışmaları kapsamında 30 bin kadar deneğe aşı veya placebo veriliyor.

Deutschland Haar | Corona Impfstoff | Testung

Firma; koronavirüse karşı etkisi, olası yan etkileri ve gereken dozun belirlenmesi amacıyla ikinci ve üçüncü faz klinik deneylerde etkin madde BNT162b2'yi olası aşı adayı olarak seçmişti. Şimdiye kadar 25 bin kişinin çalışmaya katıldığı açıklandı. 

Prof. Dr. Uğur Şahin "Büyük, kontrollü bir üçüncü faz araştırması bir aşının etkinliğini ve güvenliğini kesin şekilde belgelemek için önemli bir koşul" açıklamasını yaptı. Şahin, Avrupa ve şimdi de Almanya'daki araştırma merkezlerinin de dahil edilmesiyle hedefin burada kullanım izni çıkmasının desteklenmesi olduğunu belirtti. 

BioNTech ile Pfizer, devam eden klinik çalışmaların başarılı olması halinde, ekim ayında olası aşının pazar onayı için başvuru yapmayı hedefliyor. Aşının kullanımı için izin çıkması halinde ise yıl sonuna kadar yüz milyon, 2021 yılı sonuna kadar ise 1,3 milyar dozdan fazla aşı üretilmesi gerekiyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı aşı geliştirmek için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Almanya'da olası bir aşı için klinik deneylere başlayan bir diğer firma ise Curevac.

dpa,AFP/BW,HT

©️Deutsche Welle Türkçe

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