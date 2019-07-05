Almanya'dan ABD'ye kara birliği yanıtı

Alman hükümeti IŞİD ile mücadele için Suriye'ye kara birliği gönderilmeyeceğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Pazartesi Berlin'de yaptığı açıklamada hükümetin konuyla ilgili olarak şimdiye kadarki tutumunu devam ettirmeyi planladığını kaydetti. Seibert buna Almanya'dan kara birliği gönderilmemesinin de dahil olduğunu belirtti. Hükümet sözcüsü bundan sonraki etkileşimin nasıl olacağı konusunun ise IŞİD karşıtı koalisyonun katılımcılarıyla görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Seibert bu bağlamda askeri ve sivil unsurların söz konusu olduğunu, bunların katılımcılar arasında makul şekilde paylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Suriye'deki askeri birliğine destek arayışında olan ABD, IŞİD'e karşı koalisyonda yer alan Almanya'dan kara gücü desteği talep etmişti. Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Almanya'nın kara birliklerinin, kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mützenich: Ters etki yapar

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich Pazartesi günü yaptığı açıklamada askeri tedbirlerin "zaten karmaşık bir çatışma ortamında ters etki yapacağını" kaydetti. Mützenich SPD'nin konuyla ilgili olarak anayasa ve devletlerarası hukukun kapsamlı şekilde gözetilmesine de büyük önem verdiğini vurguladı.

Federal Meclis tarafından bölgedeki Alman birlikleri için belirlenen görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) görev süresinin uzatılmasını talep ederken, SPD buna karşı çıkıyor. Konu Eylül ayında Federal Meclis'te görüşülerek en geç Ekim ayında karara bağlanacak.

AFP, dpa/BW,ÖA

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