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Almanya'da Z kuşağı Y kuşağına göre daha kontrollü içiyor

2 saat önce

Araştırmalar Almanya'da Z kuşağının Y kuşağına göre daha kontrollü içki içtiğini ortaya koydu. Haftada en az bir kez sarhoş olana kadar içenlerin oranı yüzde 21'den yüzde 9'a düştü.

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Fotoğraf: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Alman Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA), bir buluşmada en az beş içki tüketmek olarak tanımlanan, sarhoş olana kadar içme alışkanlığı üzerine bir araştırma yaptı. 2004 yılından beri düzenli olarak yapılan anketler, bu tarz bir alkol tüketiminin 12-25 yaş arası gençlerde giderek azaldığını ortaya koydu. 2004 yılında 12-17 yaş grubu, yüzde 21'i haftada en az bir kez bu şekilde alkol tükettiğini belirtirken, 2021 yılında aynı grupta bu oran yüzde 9’un altına düştü. 18-25 yaş gençlerde ise 2021 yılında sarhoş olana kadar alkol tüketme oranı yüzde 32 olarak kaydedildi. 2004 yılında yapılan ankette ise bu yaş grubunda bu oran yüzde 44 idi.

"Kontrolü kaybetmekten kaçınıyorlar"

Çalışmalar, 1980 ile 1994 yılları arasında doğan Y kuşağının, daha sık sarhoş olduğunu, 1995 ile 2010 yılları arasında doğan Z kuşağının ise aşırı alkol tüketiminden uzak durduğunu ortaya koydu. Frankfurt Üniversitesi Bağımlılık Araştırma Merkezi'nden Heino Stöver, konuya ilişkin, "Sosyolojik bir perspektiften bakıldığında bunun ana nedeni kontrol kaybından kaçınmak" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya çağında büyümüş nesilde kontrol olgusunun daha önemli hale geldiğini söyleyen Stöver, bugünlerde yanlış formüle edilmiş bir WhatsApp mesajının bir arkadaşlığı yok edebileceğini ve Z kuşağına sarhoş görünmenin çok fazla sosyal yük getirebileceğini vurguladı. Stöver, bugünlerde kendini optimal hale getirmenin ve başkalarına sergileme biçiminin genç insanlar için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Dijital dünyada aktifler

Yeni neslin çoğunlukla dijital dünyada aktif olmasının, bir şeyi kutlamak için dışarıda buluşma oranlarını düşürdüğünü ifade eden Stöver, bunun alkol tüketimine ve sarhoşluk oranlarına da yansıdığını, pandemi sürecinin de sosyal izolasyon eğilimini artırdığını söyledi.

dpa / AI, EC

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