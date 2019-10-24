 Almanya′da Yahudilere yönelik nefret suçlarında rekor artış | ALMANYA | DW | 05.03.2020

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ALMANYA

Almanya'da Yahudilere yönelik nefret suçlarında rekor artış

Almanya'da geçen yıl Yahudilere yönelik nefret suçlarında rekor artış kaydedildi. 2019'da bin 839 antisemitik suçun kayıtlara geçtiği açıklandı. İstatistiklere yansımayan rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Ekim 2019'da Halle'de bir sinagoga saldırı düzenlendi

Ekim 2019'da Halle'de bir sinagoga saldırı düzenlendi

Almanya'da geçen yıl Yahudilere yönelik nefret suçlarında rekor artış kaydedildi. Der Tagesspiegel gazetesi, Sol Parti'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta göre Almanya'da 2001'den bu yana en fazla Yahudi düşmanlığı içeren suçlar geçen sene işlendi. Buna göre 2019'da toplam bin 839 antisemitik suç kayıtlara geçti. Bu da her beş günde bir antisemitik suça tekabül ediyor. Antisemitik suçları işleyenlerin çoğunun neonaziler ile sağcı gruplar olduğu belirtiliyor. Yahudilere yönelik 2018'de işlenen nefret suçu sayısı bin 799 olarak açıklanmıştı.

2019'da iki kişi öldürüldü 35 kişi yaralandı

2019 yılında kayıtlara geçen antisemitik şiddet vakası da 72. Yahudilere yönelik saldırılarda geçen yıl iki kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. 2018 yılında ise Yahudilere yönelik şiddet içeren vaka sayısı 69 olarak kayıtlara geçti.

Halle'deki saldırı sonrası anma

Halle'deki saldırı sonrası anma

Alman hükümeti, geçen yıl işlenen antisemitik suçlardan 363'unun propaganda suçları olduğunu belirtiyor. Bunların büyük bölümünün Yahudi düşmanı propaganda veya semboller içeren boyamalar ile kamuya açık alanlarda kullanılan ifadeler olduğuna dikkat çekildi. 2019 yılında Almanya'da polisin hakkında soruşturma başlattığı zanlı sayısı ise bin 19. Sekiz zanlının da gözaltına alındığı duyuruldu.

Aşırı sağcıların işlediği toplam suç: 20 bin 856

Almanya'da aşırı sağcı suçlarda genel olarak bir artış olduğu, henüz resmi olmayan geçici rakamlara göre 2019'da 20 bin 856 suçun kayda geçtiği kaydediliyor. 2018'de bu rakam 20 bin 431, 2017'de de 20 bin 50'ydi.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, antisemitik suçlara ilişkin rakamların kendi endişelerini doğrular şekilde olduğunu belirtti. Schuster, bu artışta ülkede Nazilere yönelik tabuların yıkılmasının ve sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin tetiklediği Yahudi düşmanı nefret dilinin etkili olduğunu kaydederek bunların artık eylemlere dönüştüğüne işaret etti.

KNA/ ETO, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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