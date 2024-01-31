Almanya'da yabancı çalışanlar istihdamı artırdı

Federal İş Ajansı (BA) Almanya'daki istihdam artışına sadece yabancı ülke vatandaşlarının katkı sağladığını açıkladı. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles Nürnberg'de yaptığı açıklamada 2023 yılında istihdamdaki artışın Alman vatandaşlığı olmayan kişiler sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Bunların büyük çoğunluğunun Avrupa Birliği vatandaşı da olmadığını kaydeden Nahles "Bu durum yeni bir durum değil" diye konuştu. Nahles "Ukrayna, Suriye ve Afganistan gibi (savaş nedeniyle) kaçılan ülkeleri dışarıda bıraktığımızda dahi durum böyle. Bu trend devam edecektir” dedi.

BA sayılarına göre Alman vatandaşları arasında istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 77 bin azaldı. Bu tür bir düşüş en son korona pandemisinin damga vurduğu 2020'de kaydedilmişti. Alman vatandaşları yıllar boyunca istihdama katkıda bulunmuş, Avrupa Birliği ülkelerinden işçi göçünün mümkün hale gelmesi sonrasında dahi bu durum değişmemişti.

Andrea Nahles Fotoğraf: Political-Moments/IMAGO

Almanya AB dışından iş gücü göçüne ihtiyaç duyuyor

"Alman iş piyasası sadece demografik gerekçelerle bile Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelecek kalifiye işgücüne ve işçilere ihtiyaç duyuyor" diyen Nahles "Avrupa Birliği içindeki iç göçün azalmasıyla bu durum daha da geçerlilik kazanıyor" ifadelerini kullandı. Nahles Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik açıdan iyi hale geldiğini ve kendilerinin demografik sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çekerek bu ülkelerden gelen insanların sayısının azaldığını belirtti. O nedenle AB dışından alınan göçün önem kazandığını belirten Nahles "Kaçılan ülkeleri ve Batı Balkanları dikkate almadığımızda bile AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarındaki istihdam artışı AB ve Alman vatandaşlarındaki istihdam artışını geçiyor" dedi.

Sayıların "yabancı iş gücünün Alman iş piyasası için ne kadar önemli olduğunu" gösterdiğini söyleyen Nahles "Tahminimize göre gelecekte de bu artacak" diye konuştu.

Almanya'da AB vatandaşı olmayan ülkelerden istihdama en büyük katkıyı Ukraynalılar yaptı. Haziran 2023'te bir önceki yıla göre sosyal sigortalı bir işe sahip olanların sayısı 53 bin daha fazla olarak ölçüldü. Ukraynalıları 24 bin çalışan artışıyla Hindistan ve 15 binlik artıyla Suriye vatandaşları takip ediyor. AB vatandaşı olmayanlarda istihdam artışı 257 bin olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında Almanya'da sosyal sigortalı bir işe sahip olanların sayısı ise 34 milyon 700 olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da nüfusa yabancı çalışanları destekleme çağrısı yapan Nahles "Toplum bu insanların gelmesi, burada kendilerini iyi hissetmeleri ve kalmak istemelerinde yardımcı olmak zorunda" dedi. Nahles "Entegrasyon sadece çalışmak değil aynı zamanda toplumsal olarak da kapsanmış olmak ve kabul edilmekle ilgili" ifadelerini kullandı.

Federal İş Ajansı'nın bugün açıkladığı sayılara göre Almanya'da işsizlik Ocak ayında arttı. 2 milyon 805 bin olarak ifade edilen işsizliğin Aralık 2023'e göre 169 bin, geçen yılın Ocak ayına göre de 169 bin fazla olduğu açıklandı. Buna göre işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

Reuters / EC, BÖ

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