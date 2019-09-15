 Almanya’da yılın doktoru Dilek Gürsoy ödülünü aldı | ALMANYA | DW | 19.11.2019

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ALMANYA

Almanya’da yılın doktoru Dilek Gürsoy ödülünü aldı

Almanya’da yılın doktoru seçilen Dilek Gürsoy ödülünü Düsseldorf’da düzenlenen törende aldı. Yapay kalp alanındaki çalışmaları ile tanınan Dilek Gürsoy, “En büyük ödül yaşam kurtarmak" dedi.

Dr. Dilek Gürsoy

Dr. Dilek Gürsoy

Almanya'da doğup büyüyen kalp cerrahı Dilek Gürsoy, yapay kalp alanındaki çalışmalarından dolayı layık görüldüğü "German Medical Award 2019” ödülünü Düsseldorf kentinde düzenlenen törende aldı.

Almanca konuşulan Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yılın hekimlerinin belirlendiği ödül töreninden sonra DW Türkçe'ye konuşan Dr. Dilek Gürsoy, ödülden dolayı kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Almanca konuşulan ülkelerin en prestijli tıp ödülünü kazandığını öğrendiğinde büyük bir gurur yaşadığını anlatan Gürsoy, "Kazandığım bu ödül elbette çok önemli ama ben asıl ödülümü yapay kalp naklettiğim ve yeniden yaşama bağlanan insanlardan alıyorum” diye konuştu. 

"Dijitalleşme hasta- doktor ilişkisini olumsuz etkilememeli"

Ödül törenini, meslektaşlarına hastalarıyla diyaloglarını güçlü tutma çağrısı yapmak için bir fırsat olarak gördüğünü de kaydeden Gürsoy, dijitalleşme çağında hasta ve doktor ilişkisinin zayıflamasına izin verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Gürsoy, "Törendeki konuşmamamda da vurguladım. Tıp çok ilerliyor. Her şey dijitalleşti. Bu durum elbette çok iyi, çok olumlu. Ancak bir de sakıncası var. Çünkü doktorla hasta ilişkisi zarar görebilir. Doktor hastası ile ilişkisini dijital cihazlarla sınırlamamalı. Onu dinlemeli ve anlamalı. Çünkü özellikle kalp hastaları için doktora güvenmek çok önemli. Doktoruna güvenen ve ona inanan hastalar daha hızlı iyileşiyor” dedi.

En büyük amacının sadece yapay kalp alanında hizmet veren bir tıp merkezi kurmak olduğunu sözlerine ekleyen Dilek Gürsoy, ödülün bu bağlamda kendisine motivasyon sağlayacağını ifade etti.

Dilek Gürsoy yapay kalp ile ilgili çalışmalarından dolayı ödüllendirildi

Dilek Gürsoy yapay kalp ile ilgili çalışmalarından dolayı ödüllendirildi

Tıp fakültesinden 2003 yılında mezun olduktan sonra yapay kalp nakli üzerine uzmanlaşmaya başladığını anlatan Dr. Dilek Gürsoy,  "İlk yapay kalp naklini Duisburg'da 2012 yılında gerçekleştirdim. Almanya'da bu nakli yapan ilk kadın doktor benim. İnsanlar ve hayvanlara toplam 50 yapay kalp nakli yaptım. Kalp yetmezliği sorunu yaşayan insanların sıkıntılarını biliyorum. Mevcut yapay kalpler çok ideal değil. Benim 2010 yılından beri üzerinde çalıştığım yapay kalp daha sessiz ve daha az kablolu olacak. Dolayısıyla taşıyan insanlar daha rahat edecekler. 2023 yılında inşallah bu yapay kalbi insanlara nakletmeye başlayacağız” şeklinde konuştu.

"Kadınlar için örnek"

"German Medical Award 2019” Ödül Komitesi Başkanı Yvonne Esser, Dr. Dilek Gürsoy'a ödül vermekten ötürü büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Kalp cerrahisi kadınlar tarafından pek benimsenmeyen bir branş. Bu çok önemli branşta başarılı olmuş bir kadına ödül vermekten dolayı mutluyuz” dedi.

Dilek Gürsoy'u ödül töreninde annesi Zeynep Gürsoy ile ağabeyi Fikri Gürsoy da yalnız bırakmadı. Törene Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu  Ayşegül Gökçen Karaarslan ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Göç ve Uyum Müsteşarı Serap Güler de katıldı.

Tuncay Yıldırım

©Deutsche Welle Türkçe

 

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