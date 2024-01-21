Almanya'da yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklardaydı

Almanya'da hafta sonunda çok sayıda kentte aşırı sağa ve AfD'ye karşı düzenlenen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Siyasetçilerden de "demokrasiye sahip çıkma" çağrısı geldi.

Almanya'da Almanya için Alternatif (AfD) partisinden politikacıların aşırı sağcı oluşumlarla birlikte göçmenlere yönelik "tersine göç" planlarının yapıldığı bir toplantıya katıldığının ortaya çıkmasının ardından aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriler bu hafta sonunda da sürdü.

Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Münih'te aşırı sağa karşı bugün düzenlenen gösteri katılımın beklenenden fazla olması nedeniyle yarıda kesildi. Bir polis sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, katılımın yoğun olması sebebiyle katılımcıların güvenliğinin sağlanamadığını belirtti. Polis gösteriye 80 bin kişinin katıldığını belirtirken, organizatörlere göre 250 bin kişi katıldı. Cuma günü Hamburg'da düzenlenen AfD karşıtı gösteri de katılımın beklenenden daha yoğun olması nedeniyle planlanandan erken sonlandırılmıştı.

Münih'teki gösteriye katılım beklenenin üzerinde olması nedeniyle yarıda kesildi Fotoğraf: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Bremen'de bugün düzenlenen gösteriye polisin tahminlerine göre 35 bin ila 40 bin kişi katıldı. Gösterinin organizatörleri ise yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını bildirdi. "Bütün Bremen AfD'den nefret ediyor" sloganlarının atıldığı gösteride, "Faşizme karşı birlikte" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Köln'de "Demokrasiyi koruyun, AfD ile mücadele edin" sloganı ile düzenlenen gösteride AfD protesto edildi. Yaklaşık 50 siyasi parti, örgüt ve girişim tarafından kent merkezinde düzenlenen gösteriye katılım beklenenin üzerinde oldu. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre gösteriye 70 binden fazla kişi katıldı. Köln'de hafta başında düzenlenen gösteriye de 30 bin kişi katılmıştı.

Bugün Berlin, Wuppertal, Braunschweig, Erfurt, Nürnberg, Chemnitz, Dresden, Neubrandenburg, Flensburg ve Bonn'da aşırı sağ karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Stuttgart'taki gösteriye en az 20 bin kişi katıldı Fotoğraf: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Cumartesi günü düzenlenen aşırı sağ karşıtı gösterilere Frankfurt ve Hannover'de 35 bin, Dortmund'da 30 bin, Karlsruhe ve Stuttgart'ta 20 bin, Heidelberg'de 18 bin, Kassel'da 18 bin kişi katıldı.

Gösteriler "Tersine göç" planlarının ortaya çıkması ile başladı

AfD'ye yönelik tepkiler, araştırmacı gazetecilik kuruluşu Correctiv'in 10 Ocak'ta yayımladığı haber üzerine alevlenmişti. Haberde, 25 Kasım'da Potsdam'daki bir villada, AfD ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partilerinden isimlerin de katıldığı bir özel toplantı düzenlendiği ve bu etkinlikte Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareket'in eski sözcüsü Martin Sellner'in ülkedeki yerleşik göçmenlerin geri gönderilmesi anlamına gelen "tersine göç" planını sunduğu bildirilmişti. "Tersine göç" planları Almanya'da toplumun birçok kesimi ve siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu tepkiler sonrasında geçen hafta sonundan bu yana birçok kentte protesto gösterileri düzenleniyor.

Hannover'deki gösteride katılımcılar "AfD alternatif değil" yazılı pankartlar taşıdı Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Siyasetçilerden gösterilere destek

Aşırı sağ ve AfD karşıtı gösterilere siyasetçiler de destek veriyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın birçok kentinde düzenlenen aşırı sağ ve AfD karşıtı gösterileri "Demokrasi açısından cesaret verici bir işaret" olarak nitelendirdi. Yeşiller partili Bakan Habeck, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Demokrasi, bunu savunan insanlarla yaşar. Çok sayıda insanın şimdi sokağa çıkarak, demokrasimiz için rengini belli etmesini görmek etkileyici" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, aşırı sağcılığa karşı mücadeleyi genişletme çağrısında bulundu. Correctiv'in haberi sonrasında artık herkesin toplumun bir kesiminin anayasayı baltalamak istediklerini ifade eden Yeşiller partili Bakan, "Bunu engellemek için bütün güçlerimizle demokrasiye sahip çıkmalıyız. Ve adını açıkça koymalıyız: Artık burada öfkeli vatandaşlardan, endişelilerden, sağ popülistlerden söz edilmiyor, söz konusu olan anayasamıza saldıranlar" ifadelerini kullandı.

Cuma akşamı Hamburg'da düzenlenen gösteriye de katılım yoğun oldu Fotoğraf: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere dün yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde çok sayıda insanın demokrasi için sokaklara dökülmesi bende çok olumlu duygular uyandırdı" dedi. Demokrasinin saldırı altında ve büyük sınamalar ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı, "Demokrasiyi aktif bir şekilde savunmalıyız" uyarısında bulundu.

epd, dpa/JD, HT

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