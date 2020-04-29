 Almanya′da Türk dükkanlarına saldırı düzenleyen zanlı yakalandı | ALMANYA | DW | 10.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da Türk dükkanlarına saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

Waldkraiburg kentinde Türkiye kökenlilerin dükkanlarına düzenlenen saldırıların zanlısı yakalandı. Savcılık Türkiye kökenli Alman vatandaşı zanlının IŞİD sempatizanı olduğunu ve Türklerden nefret ettiğini açıkladı.

default

Cuma günü Mühldorf am Inn tren garında yakalanan 25 yaşındaki şüphelinin, Waldkraiburg kentinde bir süredir Türkiye kökenlilerin dükkanlarına yönelik düzenlenen saldırıların zanlısı olduğu açıklandı. Polis, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda büyük miktarda bomba ve silah bulunduğunu, bombaları zanlının kendisinin hazırladığının tespit edildiğini açıkladı. Bölge Emniyet Müdürü Robert Kopp, "zanlının yakalanmasıyla Türkiye kökenli vatandaşlara yönelik daha büyük bir felaketin engellendiğini" söyledi. Polis, zanlının 9 Mayıs Cumartesi günü hakim karşısına çıkartıldığını ve 27 kişiyi öldürmeye teşebbüs, ağır kundaklama, adam yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı.

Saldırıda hedef alınan dükkanlardan biri

Saldırıda hedef alınan dükkanlardan biri

Savcılık: Zanlı Türkler'den nefret ediyor 

Savcılık, zanlının ifadesinde Türklerden nefret ettiğini beyan ettiğini açıkladı. Ayrıca şüphelinin, IŞİD sempatizanı olduğunu ve IŞİD’in ideolojini temsil ettiğini belirttiğini duyurdu. Bölge Savcısı Georg Freutsmiedl, şüphelinin daha önce IŞİD’e katılmayı denediğini ancak ailesinin engellediğinin tespit edildiğini belirtti.

Bavyera’nın Waldkraiburg kentinde Nisan ayı ortasından itibaren Türkiye kökenlilerin işletmelerine yönelik en az dört saldırı düzenlendi. 27 Nisan'da bir Türk manavının kundaklanması ve altı kişinin yaralanması üzerine polis radikal bir terör saldırısı olması ihtimalini göz önünde bulundurarak büyük bir soruşturma ekibi oluşturdu. Kundaklama ve saldırı olaylarının artabileceği endişesi üzerine emniyet soruşturma ekibindekilerin sayısını 50’ye yükseltti.

Zanlı da Türkiye kökenli 

Cuma akşamı Mühldorf am Inn garında polisin şüphesi üzerinde kontrol edilen zanlının çantasında patlayıcı bulunması üzerine gar sabaha karşı 04:30'a kadar güvenlik nedeniyle boşaltılmıştı. Kentteki saldırıları soruşturmak üzere kurulan komisyon, 25 yaşındaki zanlının kentte doğmuş, Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı olduğunu ve 16 Nisan- 6 Mayıs arasında düzenlenen saldırıları düzenlediğini itiraf ettiğini duyurdu.

"Türk-Kürt çatışması değil"

Savcılık ve emniyet birimleri, daha önce ortaya atılan, "olayın arkasında bir Türk-Kürt çatışması olabileceği" iddialarının doğru olmadığını belirtti. Waldkraiburg'da ilk olarak bir berber dükanının penceresi taşlanmış, akabinde ise kundaklama saldırıları düzenlenmişti. Bölgede yaşayan Türkiye kökenliler, olayın arkasında 2000-2007 arasında dokuzu göçmen biri Alman polis, 10 kişiyi öldüren Almanya Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü gibi aşırı sağcı bir terör örgütü olması ihtimali nedeniyle endişe duyduklarını dile getirmişti.

Yeşiller partili Bayvera Eyalet milletvekilleri Gülseren Demirel ve Cemal Bozoğlu, cuma günü dört saldırının düzenlendiği yere giderek bilgi aldı. DW Türkçe'ye konuşan Bavyera Eyalet Meclisi Yeşiller Meclis Grubu'ndan Cemal Bozoğlu, saldırganın yakalanmasının Türkiye kökenli göçmenleri rahatlattığını söyledi. Bozoğlu, "Yeni bir terör, yeni bir NSU süreci mi yaşıyoruz sorusu insanların kafasında dolaşıyordu ve böyle olmadığının ortaya çıkması insanları rahatlattı. Sağcı terör Almanya'da hala en önemli tehlike. Bu saldırganın yakalanması bu tehlikeyi ortadan kaldırmadı. Güvenlik görevlilerinin bu başarısının ırkçı terör konusunda devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

DW, AFP, dpa, ETO,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Rechte Anschläge in Neukölln | Brandanschlag auf die Sehitlik Moschee am Columbiadamm

Türk marketindeki yangında kundaklama şüphesi 29.04.2020

Almanya’da Türklere ait bir markette çıkan yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı. Aynı kentte iki Türkün dükkanın da camları kırıldı.

Deutschland - Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

IŞİD destekçisi Alman kadına "çocuk köleleştirme" suçlaması 28.12.2018

Ocak 2016'da Türkiye'de gözaltına alınarak Almanya'ya iade edilen Jennifer W. hakkında savaş suçu işlediği iddiasıyla dava açıldı. W. IŞİD adına Irak'ta faaliyette bulunmak ve bir çocuğu köleleştirmekle suçlanıyor.

Deutschland 2018 Stahlseil-Angriff auf ICE Nürnberg - München | Suche Polizei

Almanya’da saldırı girişiminde bulunan zanlı Avusturya’da yakalandı 27.03.2019

Almanya’da geçen yıl tren hatlarına saldırı girişiminde bulunan Iraklı zanlının Viyana’da yakalandığı açıklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, zanlının IŞİD sempatizanı olduğundan şüphelenildiği belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel'den sanatçılara yeni destek sözü

Koronavirüs salgını nedeniyle kapıları kapatılan kültür-sanat merkezlerinin açılmasına ilişkin planlar hazırlanırken, Almanya Başbakanı Merkel, sanatçılara ve kuruluşlara yeni desteklerin planlandığını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  