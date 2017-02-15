 Almanya′da siber saldırı alarmı | Almanya | DW | 13.12.2021

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Almanya

Almanya'da siber saldırı alarmı

Almanya'da çok sayıda devlet kurumu ve özel şirket ciddi boyutta bir siber saldırı konusunda uyarıldı. Uyarı sonrasında bir çok kuruluş, kırmızı alarma geçti.

Almanya Bilgi Güvenliği Kurumu

Almanya Bilgi Güvenliği Kurumu

Almanya'da Bilgi Güvenliği Kurumu (BSI) bazı devlet kurumlarını ve büyük şirketleri ciddi bir siber saldırıya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. "Kırmızı" olarak nitelendirilen en yüksek derecedeki siber saldırı uyarısından sonra şirketler alarm durumuna geçti. Reuters, internet korsanlarının hedefleri arasında Lufthansa ve Deutsche Telekom gibi çok büyük şirketlerin de ve bazı Federal dairelerin bulunduğunu duyurdu.

BSI, şirketlere ve kuruluşlara, güvenlik açıklarını gözden geçirmelerini ve özellikle savunmasız durumdaki ağlarını tespit ederek güvence altına almalarını tavsiye etti. Ayrıca güvenlik güncellemelerini acilen yüklemeleri gerektiği hususunda da uyardı.

BSI'nin uyarısı hafta sonunda, yaygın olarak kullanılan bir Java yazılım kütüphanesindeki güvenlik açığı nedeniyle yapıldı.

Uyarılan şirketlerden yapılan açıklamada sanal güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Ancak şimdiye dek somut bir saldırı girişimi kaydedilmezken, saldırıya maruz kaldığını duyuran bir şirket de çıkmadı.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Federal kurumların da saldırı tehdidi nedeniyle uyarıldığını ancak güvenlik açığı tespit edilen resmi kurum sayısının tek haneli sayılarda olduğunu söyledi. "Son derece kritik bir tehdit durumunun" söz konusu olduğunu ifade eden sözcü, "Federal makamlara veya kritik altyapıya yönelik saldırı girişimlerine" dair ise hiçbir kanıt bulunmadığını sözlerine ekledi. 

BSI Başkanı Arne Schönbohm

BSI Başkanı Arne Schönbohm

Şirketler alarm durumuna geçti

Almanya'nın en büyük nakliye şirketi Hapag-Lloyd'dan yapılan açıklamada, siber güvenlik ekibinin olası saldırılara karşı hazır bekletildiği belirtilirken, "Alarma geçtik ve elbette güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz" denildi. Lufthansa'dan yapılan açıklamada ise, tüm sistemleri ve uygulamaları kontrol etmek için özel bir ekip oluşturulduğu kaydedildi. Deutsche Telekom da, müşterilerine çağrı yaparak saldırı riskini azaltmak için ilgili güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yüklemeleri gerektiğini duyurdu. Infineon, Deutsche Bank ve Continental de şimdiye kadar herhangi bir saldırı girişi kaydetmediklerini, ancak teyakkuzda olduklarını açıklıdılar.

Şirketler ayrıca internet hizmetlerinden yararlanan müşterilerini güvenlik açıkları konusunda dikkatli olmaya ve savunma tedbirleri almaya çağırdılar.

BSI Başkanı Arne Schönbohm ise şu anda tüketiciler için henüz doğrudan bir tehdidin söz konusu olmadığını aktardı. Schönbohm, "Cep telefonları ve ipad'ler şimdiye kadar etkilenmedi, bunu açıkça söylemek gerekiyor" dedi. 

AFP,dpa,Reuters/ TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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