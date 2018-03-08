 Almanya′da Senegal asıllı milletvekilinin ofisi kurşunlandı | ALMANYA | DW | 15.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da Senegal asıllı milletvekilinin ofisi kurşunlandı

Almanya'da Senegal asıllı SPD milletvekili Karamba Diaby'nin Halle'deki ofisi kurşulandı. Olayın failleri bulunamadı.

Karamba Diaby

Karamba Diaby

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Karamba Diaby'nin Almanya'nın doğusunda bulunan Halle kentindeki ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Senegal kökenli milletvekili saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

Twitter hesabından cama isabet eden üç kurşunun yol açtığı deliklerin görüldüğü bir fotoğrafı da yayınlayan Diaby, mesajında "Afişimin asılı olduğu vitrin camında çok sayıda kurşun deliği var" ifadesini kullandı.

58 yaşındaki politikacı Almanya'ya 1980'li yıllarda üniversite eğitimi için gelmişti. Diaby, daha önce de sık sık ırkçı tehditler aldığını ve etnik kökeninden dolayı hakarete maruz kaldığını dile getirmişti.

Polis saldırının salı günü gerçekleştiğini, olayın fail ya da faillerinin arandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Diaby'nin ofisinin yakınındaki başka binalara da ateş edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas saldırıyı kınadı. SPD'li Bakan Twitter hesabından yaptığı açklamada, saldırı için "iğrenç ve korkakça" ifadelerini kullandı. 

AFP/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Cem Özdemir'in evine saldırı

Türkiye kökenli Alman politikacı Cem Özdemir'in evine taşlı saldırı düzenlendi. Özdemir aşırı sağcı Almanlardan ve milliyetçi Türklerden tehditler alıyor. (17.12.2019)  

Alman politikacılara yapılan saldırılar artıyor

Alman Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlara göre,politikacılar çok tehlikeli olmasa da saldırı ve tehditlere hedef oluyor. (28.09.2016)  

Berlinli milletvekiline aşırı sağ saldırı

Berlin’de Türk asıllı politikacı Gıyaseddin Sayan, aşırı sağcıların saldırısına uğradı. Berlin’in Lichtenberg semtinde iki aşırı sağcı tarafından şişeyle dövülen Sayan başından yaralanırken, Alman politikacılar saldırıyı kınadı. Polis ise saldırganların başına ödül koydu… (20.05.2006)  

Benzer içerik

Berlin Heiko Maas Bundesjustizminister Kabinettssitzung

Müstakbel Dışişleri Bakanı: Heiko Maas 08.03.2018

Dört yıldır Almanya'nın Adalet Bakanı olan Heiko Maas şimdi Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. DW'den Marcel Fürstenau, Heiko Maas'ın nasıl bir siyasetçi olduğunu kaleme aldı.

Symbolbild Cyberkriminalität

RNZ: Hacker saldırıları yeni değil 28.02.2018

Alman basınındaki yorumlarda Alman hükümetine düzenlenen hacker saldırısı, Almanya’da yabancı düşmanlığı, CDU ve Pazar günü yapılacak İtalya seçimleri öne çıkıyor.

Deutschland Heiko Maas Justizminister

Almanya'dan Türkiye'ye yakınlaşma mesajı 05.09.2018

Geride bırakılan kriz yılının ardından Almanya ile Türkiye arasında yakınlaşma adımları devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye ziyareti öncesinde Ankara ile yakınlaşma mesajları verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DW Sendung Made in Germany BND (DW)

BND'nin yurtdışı dinlemeleri anayasaya aykırı mı?

Alman Anayasa Mahkemesi dış istihbarat servisi BND'nin yurtdışındaki dinleme faaliyetleri nedeniyle yapılan başvuruyu incelemeye aldı. BND'ye yurtdışında dinleme imkanı veren yasaya dair soruları ve yanıtları derledik.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'ın kültürel varlıklarını vurma tehdidi uluslararası toplumda infial uyandırdı. Peki Trump’ın sözünü ettiği tarihî zenginlikler neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor? Konuyu araştırdık.  