Almanya'da seks işçilerinden "Genelevler açılsın" çağrısı

Federal Cinsel Hizmetler Birliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan genelevlerin yeniden açılmasını istedi. 16 milletvekiline hitaben bir açık mektup kaleme alan dernek, genelevlerin kapalı kalması ve para karşılığı cinsel ilişkinin yasaklanması için ortada bir gerekçe olmadığını ifade etti. Söz konusu Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 16 milletvekili daha önce Almanya'da para karşılığı cinsel ilişkinin tümüyle yasaklanmasını talep etmişti.

Dernek, kısıtlamalara getirilen gevşetmenin seks işçileri için de geçerli olması gerektiğini savundu. Açık mektupta "gelir yaratılması ve müşterilere insani, dengeleyici ve onlar açısından korona zamanında yaşamsal öneme sahip, iyi bir servis sunulması için” cinsel hizmet branşının yeniden faaliyete geçirilmesi istendi. Mektupta diğer branşlarda olduğu gibi bir hijyen konsepti üzerinde çalışıldığı ve bunun siyasilere sunulduğu belirtildi.

Video izle 05:29 Paylaş Hollanda ünlü genelevler mahallesini tartışıyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3S6Rt Hollanda ünlü genelevler mahallesini tartışıyor

"Sağlık onların sermayesi"

Hijyen ve sağlığın seks işçilerinin çıkarına olduğunu ifade eden dernek sağlığın "onların sermayesi” olduğunu ifade etti. Seks işçilerinin zaten sağlık tedbirlerine dikkat ederek çalışma deneyimine sahip oldukları ve sağlık kontrollerinden geçtikleri belirtildi.

Federal Cinsel Hizmetler Birliği'nin milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta "Eğer tutumunuzda sabit değilseniz ve yeni deneyimlere açıksanız, sizi açıldıktan sonra bir genelev ziyaretine davet etmek isteriz. (Branşın) farklı bölümlerinde süreçlerin nasıl işlediği konusunda bir izlenim edinebilir ve seks işçileriyle diyalog kurabilirsiniz” denildi.

dpa / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe