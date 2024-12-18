Almanya'da seçim öncesi televizyon düellosu krizi

Almanya'da Yeşiller'in başbakan adayı Robert Habeck, aşırı sağcı AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile televizyon münazarasına katılmayı reddetti. Habeck, bunun "seçime müdahale" olduğunu söyledi.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimler öncesinde kamu yayın kuruluşları ARD ile ZDF'in başbakan adaylarını bir televizyon münazarasında iki aday tartışacak şekilde karşı karşıya getirme planına Yeşiller Birlik/90 partisinin başbakan adayı Robert Habeck'ten ret geldi.

Robert Habeck, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel ile tartışmak üzere davet edildiği programa katılmayacağını açıkladı. Habeck'in sözcüsü, farklı basın yayın organlarına bir araya getiren Almanya Redakisyon Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Böyle bir düeolloya katılmayacağımızı en baştan açıklamış ve söz konusu daveti kabul etmeyeceğimizi duyurmuştuk" dedi.

Robert Habeck'in sözcüsü, ARD ve ZDF'in söz konusu açıklamaya rağmen davetiye göndermesini ve bir basın açıklaması ile bunu kamuoyuna duyurmasını eleştirerek "Neden seçimden iki ay önce böyle bir duyuru yapıldığı anlaşılamaz bir durum. ARD ve ZDF bu şekilde çok kısa, yoğun ve her şeyden açıkça yürütülen seçim kampanyasına müdahale etmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

"Kimin kazanacağını öngörmek mümkün değil"

ARD ve ZDF kanalları, seçimden önce yapılacak televizyon münazaralarında Almanya Başbakanı ve SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz ile Scholz'un en güçlü rakibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Fiedrich Merz'i; Yeşiller'in başbakan adayı Robert Habeck ile de AfD'nin adayı Alice Weidel'ı karşı karşıya getirmeyi planlamıştı.

Habeck'in sözcüsü Habeck için anket sonuçlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek şu aşamada seçim günü kimin galip geleceğini öngörmenin mümkün olmadığını söyledi. Sözcü, ARD ve ZDF'in "kararını gözden geçirmesi" gerektiğini söyledi.

Yeşiller partisi eş başkanları, ARD ile ZDF'in planının belli olduğu Salı günü söz konusu eşleşmeyi eleştirmiş ve sadece SPD ile CDU'nun adaylarını karşı karşıya getirmenin "Almanya'daki durumu görmezden geldiğini" açıklamıştı.

Partinin Eş Başkanı Britta Haßelmann da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Büyük kitle partileri dönemi geride kaldı. Bunu herkes biliyor. Peki ya kamu yayıncılık dönemi?" ifadelerini kullandı.

İkili yerine üçlü münazara son olarak 2021 seçimleri öncesinde düzenlenmişti. Programa dönemin başbakan adayları Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Yeşiller) ve Armin Laschet (CDU) katılmıştı.

AfD yasağı tartışması

Seçimler öncesinde anketlerde Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından ikinci sırada görünen aşırı sağcı AfD'nin yasaklanması tartışmaları da sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Carmen Wegge, mevcut yasama döneminin sona ermesinin ardından AfD'nin yasaklanması için Federal Meclis'te girişimde bulunacağını söyledi.

Rheinischen Post gazetesine konuşan Wegge, "AfD demokrasimizin önündeki en büyük tehlike. Almanya tarihinde zaten bir kez demokratik şekilde seçilen bir parti demokrasiyi yok etti" dedi. Wegge, AfD'nin hedefinin de bu olduğuna inandığını söyledi.

Federal Meclis'te halihazırda Wegge'nin de aralarında bulunduğu bir milletvekili grubu AfD'ye karşı yasak davası açılması için imza topluyor. Söz konusu dilekçeyi şu ana kadar 113 vekil imazaladı.

Almanya'da seçmenlerin nabzını tutan Deutschlandtrend'in son anketine göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 33 ile ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 19 ile AfD, yüzde 14 ile SPD ve yüzde 14 ile Yeşiller izliyor.

Almanya'da SPD, Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan üçlü "trafik lambası" koalisyonu, Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner'i görevden alması nedeniyle aralık ayında dağılmış, bu hafta başında yapılan güven oylamasında meclisten güvenoyu alamayan hükümet düşmüştü.

KNA,Afp,DW/BÖ,HS

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