 Almanya′da ″radikalleşen çocuklar″ istihbarat merceğinde | ALMANYA | DW | 27.03.2019

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ALMANYA

Almanya'da "radikalleşen çocuklar" istihbarat merceğinde

Almanya İçişleri Bakanı iç istihbaratın istisnai durumlarda radikalleşen çocukları izleyebilmesini sağlayan bir tasarı hazırladı. Irak ve Suriye'den geri dönen IŞİD'lilerin çocuklarının da takibe alınması hedefleniyor.

Symbolbild Anwerbeversuche IS (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın radikalleşen çocuklarla ilgili de veri toplayıp saklamasına yasal zemin sağlayan bir tasarı hazırladı.

Buna göre üç yıl önce koalisyon hükümeti tarafından, Almanya’da istihbarat örgütlerince izlenme yaşı 16’dan 14’e indirilmişti. Ancak şimdi istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı çekilmesi öngörülüyor. Şu an geçerli olan yasalara göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı çocuklarla ilgili olayları dosyalarında arşivleyebiliyor ancak bu bilgileri kısa adı NADIS olan istihbarat bilgi sistemine aktaramıyor.

Zamanında müdahele 

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı da, İçişleri Bakanı Seehofer’in yaş sınırının kaldırılmasıyla ilgili fikrini destekliyor. Bunun, devletin özellikle İslamcı çevrelerde yetişen çocukları takip edebilmesi için önemli olduğu vurgulanıyor.

Deutschland Bundesamt für Verfassungsschutz (picture-alliance/dpa/M. Becker)

Tasarıyla, radikal Selefi ailelerde sözde "inançsız"lara karşı nefret duyguları içinde yetiştirilen çocukların izlenmesi ve ayrıca, Suriye ve Irak’tan dönmeleri halinde, IŞİD'e katılmak için Almanya'dan bu ülkelere giden militanların çocuklarının da takip altına alınması hedefleniyor.

Açıklamada bir başka hedefin de, internet üzerinden ailelerine fark ettirmeden radikalleşen çocuklar olduğu dile getirilirken, yeni düzenleme kapsamına belli durumlarda, aşırı sağcıların doktrinlerine maruz kalan çocukların da alınabileceği belirtildi.

AFP / ET,GA,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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