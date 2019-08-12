Almanya'da plastik poşete yasak çağrısı

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin ülke genelinde yasaklanmasını gündemine aldı. Sosyal demokrat bakan Schulze bakanlığının plastik poşetlerin tamamen yasaklanması için bir yasal çalışma yapacağını duyurdu ama henüz bir tarih vermedi. Amaçlarının tek kullanımlık plastikten vazgeçmek olduğunu belirten Schulze, 2015'ten bu yana plastik poşet kullanımının yüzde 64 azaldığına dikkat çekti.

Almanya’da tüketiciler her yıl 2 milyon plastik poşet tüketiyor. Almanya'da bir kişi yılda ortalama 24 plastik poşet kullanıyor. Bu miktara meyve ve sebze için kullanılan ince poşetler ekleniyor. Çevre Bakanlığı bu miktarın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak plastik poşetleri tamamen yasaklamayı planlıyor. Plastik kullanımının Almanya'da azalmasında işletmelerle yapılan anlaşma çerçevesinde mağaza ve marketlerde plastik poşetlerin paralı olması uygulaması etkili oldu. Hatta pek çok market zinciri plastik poşetleri kaldırıp, yerine dayanıklı plastik çanta veya bez çanta sunuyor. Bazıları da meyve-sebze için kullanılan ince poşetleri kaldırarak yerine organik file koydu.

Ancak plastik poşetler plastik tüketiminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu nedenle Bakan Schulze, plastik meyve-sebze ambalajlarının da azaltılması için işletmelerle yeniden masaya oturmak istiyor.

Plastik poşetler deniz canlılarında ölüm ve yaralanmalara yol açıyor.

Plastik poşetin çözünmesi 400 yıl sürebiliyor

Plastik poşetlerin çevreye, okyanuslara ulaşması durumunda yok olması 100 ila 400 yıl sürüyor. Plastik zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşüyor ve besin zincirine karışıyor. Geçtiğimiz günlerde Filipinler'de kıyıya vuran bir balinanın karnında 40 kilo plastik olduğunun anlaşılması plastik sorununun küresel çapta yeniden tartışılmasında etkili oldu. Bundan kısa bir süre sonra Avrupa Birliği tek kullanımlık plastiklerin kullanımını 2021'den itibaren yasakladı. Birliğe üye ülkeler 2019 sonuna kadar kişi başına yıllık plastik tüketimini 90'a ve 2025 yılı sonuna kadar da 40 adete indirmekle yükümlü kılındı. Türkiye'de ise bir kişi yılda ortalama 440 poşet tüketiyor.

dpa, epd, Reuters / DK,BK

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