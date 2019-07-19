 Almanya′da PKK bayraklı paylaşıma ceza | ALMANYA | DW | 28.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da PKK bayraklı paylaşıma ceza

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.

Cansu Özdemir

Cansu Özdemir

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, Almanya'da yasaklı olan PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı Twitter'da paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Hamburg- Altona İdare Mahkemesi'nde görülen davada Dernekler Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Özdemir'e 4 bin 500 euro para cezası verildi, ancak mahkeme para cezasını tecil etti. Ayrıca Özdemir'in kamu yararına çalışan bir derneğe bin euro bağışta bulunmasına hükmedildi.

Cansu Özdemir mahkemenin kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Özdemir, PKK flamalarının görüldüğü Alman haber ajansı dpa'ya ait bir fotoğrafı Kasım 2017'de Twitter hesabında, Almanca ve İngilizce, "PKK yasağı kaldırılsın! ForbiddenInGermany!" notuyla paylaşmıştı.

Özdemir savunmasında paylaşımın vatandaşları bilgilendirme amacı taşıdığı için yasak kapsamında bulunmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme heyeti bu gerekçeyi geri çevirmişti.

PKK Almanya'da 1993'ten beri yasaklı örgütler listesinde 

PKK, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı. Alman Dernekler Yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor.

Hakkında başlatılan hukuki süreç üzerine Twitter hesabından 9 Mart 2018 tarihinde bir açıklama yapan Özdemir, Almanya'nın 1993 yılından bu yana yürürlükte olan yasakların kapsamını genişlettiğini, "Kürtlere ve Kürtlerin direnişiyle dayanışma gösterenlere yönelik baskıların yoğun bir şekilde arttığını” söylemişti.

"PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyorum” ifadelerine yer veren Özdemir, "Sözlerimin arkasındayım! PKK bir terör örgütü değildir, bu nedenle paylaşımımın arkasındayım” görüşünü ifade etmişti.

dpa, DW / TY, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Sol Partili Özdemir PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı için yargı önüne çıkacak. (19.07.2019)  

Thüringen Başbakanı'na YPG'ye destekten ölüm tehdidi

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Twitter'da YPG'yle ilgili bir paylaşımının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı. (11.03.2018)  

Benzer içerik

Ceará, Brasilien, Patu, campo de concentração, Konzentrationslager

Sol Partili Özdemir PKK bayrağı nedeniyle yargılanacak 19.07.2019

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı için yargı önüne çıkacak.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow

Thüringen Başbakanı'na YPG'ye destekten ölüm tehdidi 11.03.2018

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Başbakanı Bodo Ramelow, Twitter'da YPG'yle ilgili bir paylaşımının ardından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Deutschland Bundestag - Andrej Hunko (Die Linke)

Türkiye Sol Partili AGİT gözlemcisinin girişine izin vermedi 21.06.2018

Türkiye, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun ülkeye girişine izin vermedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cansu Özdemir

Almanya'da PKK bayraklı paylaşıma ceza

Sol Partili Cansu Özdemir, Almanya’da yasaklı PKK bayrağının göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  