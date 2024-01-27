Almanya'da on binler aşırı sağa karşı yine sokakta

Almanya'da göçmenlerin geri gönderilmeye zorlanmasına ilişkin planların da yapıldığı gizli bir toplantının ortaya çıkmasıyla başlayan aşırı sağ karşıtı gösterilere bugün de on binlerce kişi katıldı.

Geçen Kasım ayında Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlenen bir toplantıya katılan aşırı sağcıların, göçmenleri ülkelerine geri göndermeye yönelik plan geliştirdiği gizli bir toplantının ortaya çıkmasıyla ülkede başlayan aşırı sağ ve ırkçılık karşıtı gösteriler bu hafta sonunda da devam etti.

Düsseldorf, Osnabrück, Sigmarin gibi kentlerde on binlerce kişi protestolara destek verirken, aşırı sağ akımlar ve söz konusu toplantıda üyeleri bulunan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi protesto edildi.

Düsseldorf'ta düzenlenen gösteriye yaklaşık 30 bin eylemcinin katıldığı bildirildi. "AfD'ye karşıyız - Susmuyoruz. Görmezden gelmiyoruz. Harekete geçiyoruz!" sloganı ile düzenlenen gösteride farklı kuşaklardan insanların bulunduğu belirtildi.

Düsseldorf'taki gösterilerde eylemcilerin artık bir gelenek haline gelen Punk müziği eşliğinde yürüdüğü kaydedilirken, göstericilerin taşıdığı pankartlara aşırı sağ ve neonazi karşıtı mesajlar damgasını vurdu. Eyleme katılan 69 yaşındaki bir emekli, uzun aradan sonra ilk kez sokağa çıktığını ve bir gösteriye katıldığını ifade ederek, "Şimdi direnç göstermezsek sürükleneceğimiz yerden asla geri dönemeyiz" dedi. Yürüyüşte, "Nazileri genel olarak sevmem" ya da "Bir kez daha mı, asla!" şeklinde tarihe de gönderme yapan pankartlar da taşındı.

Savunma Bakanı da aşırı sağ karşıtı eyleme katıldı

Osnabrück kentinde düzenlenen aşırı sağ karşıtı protestoya katılan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, burada yaptığı açıklamada, "AfD bu ülkede bir sistem değişikliği yapmayı amaçlıyor. Bu da ırkçılık çılgınlığının, dışlamanın, eşitsizlik ve adaletsizliğin damgasını vurduğu o eski karanlık dönemlere geri dönmek demek" diye konuştu.

Savunma Bakanı, seçimlerle iktidara gelen Hitler rejiminin kendisinden önceki Weimar Cumhuriyeti'ni nasıl yok ettigine de gönderme yaparak, "Weimar Cumhuriyeti'ni düşmanları değil, dostlarının zayıflığı çökertti. Bugün biliyoruz ki tarih tekrar etmemeli" diyerek vatandaşların demokrasiye sahip çıkmak ve aşırı sağı lanetlemek amacıyla sokaklara çıkmasının önemine işaret etti. Savunma Bakanı Pistorius'un da olduğu Osnabrück'teki gösteriye 25 bin protestocunun katıldığı aktarıldı.

Boris Pistorius Fotoğraf: Ronny Hartmann/AFP

Kiel kentinde düzenlenen gösteriye ise 15 binden fazla protestocunun katıldığı bildiriliyor. Gösteriye katılarak bir konuşma yapan Kiel Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Ulf Kämpfer de Weimar Cumhuriyeti'ne atıfta bulunarak, "Bugün demokrasimiz 100 yıl öncesine göre daha istikrarlı, ama kendimizden o kadar da emin olmayalım!" ifadelerini kullandı ve halkı demokrasiyi aşırı sağa karşı korumaya davet etti. Baden-Württemberg Eyaleti'nde bulunan Sigmaringen kasabasındaki gösteriye eyaletin Başbakanı, Yeşiller partili Winfried Kretschmann da destek verdi.

Cuma günü de, Frankfurt, Saarbrücken, Herne ve Gütersloh gibi kentlerde aşırı sağa karşı halk sokağa çıkmış, eylemler düzenlemişti. Geçen hafta sonu yapılan aşırı sağ karşıtı gösterilere ise Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilere göre yaklaşık 1 milyon vatandaş katılmıştı.

27 Ocak Uluslararası Holokostu Anma Günü'ne denk geldiğinden katılımın, ülke genelinde Cumartesi günü daha da güçlü olması bekleniyor.

Almanya'nın Potsdam kentinde aşırı sağcıların bir gizli toplantı düzenlediği ve bu toplantıda tersine göç planları yapıldığı ve stratejiler geliştirildiğinin ortaya çıktığı Ocak ayı ortasından bu yana Almanya'da hemen her gün prostesto gösterileri düzenleniyor.

Potsdam'daki gizli toplantıya aşırı sağcı ideolojinin Avrupa'daki en önemli figürlerinden, Avusturyalı aktivist Martin Sellner'in de katıldığı ve bir sunum yaptığı ortaya çıkmıştı. Correctiv adlı araştırmacı medya ağının ortaya çıkardığı gizli toplantıda, güncel anketlerde halk desteği oldukça yüksek çıkan ve bu sene seçimlerin düzenleneceği üç doğu eyaletinde yüzde 30 civarındaki oy potansiyeli ile birinci parti olan Almanya İçin Alternatif (AfD) üyeleri ve ana muhalefetten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi kişilerin de yer alması ülkede infial yarattı. AfD, toplantının medya tarafından abartıldığını belirterek suçlamaları reddediyor.

dpa / ETO,ET

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