Almanya'da okulların koronavirüs sınavı

Almanya'da koronavirüste ikinci dalga endişesi ile ilgili tartışmalar sürerken, gözler okulların açıldığı Mecklenburg-Vorpommern eyaletine çevrildi.

Okul tatillerinin eyaletlere göre farklılık göstermesi, Mecklenburg-Vorpommern'in yeni öğretim döneminin başladığı ilk eyalet olması, burada alınan önlemlerin önemini de artırdı.

563 okulun yeniden öğretime başladığı eyalette 152 bin 700 öğrenci, koronavirüs salgınının gölgesinde yeniden okula gitmeye başladı.

Hedef, salgın öncesinde olduğu gibi, öğrencilerin haftanın beş günü, günde en az 4 ya da 5 saat derslere girmesi. Hatta öğrenciler yeniden müzik ve spor derslerine girebiliyor.

Mecklenburg-Vorpommern, Almanya'nın 16 eyaleti arasında en az koronavirüs vaka sayısının olduğu eyalet. Eyalet hükümeti, bu nedenle "normal" bir öğretim yılını başlandığını açıkladı. Ancak alınan önlemler ve uyulması zorunlu kurallar her şeyin çok da "normal" olmayacağını gözler önüne seriyor.

Hangi kurallara uyulacak?

Almanya genelindeki okullarda uyulması istenen hijyen kurallarıyla koronavirüsün yayılması önlenmeye çalışılacak.

Fiziki temas ile selamlaşma yasak. Ellerin yüze götürülmesinden kaçınılması gerekiyor. Her dersten sonra sınıf havalandırılacak. Merdiven korkuluklarına dokunulmayacak. Eller yıkanacak. Dezenfektanlar istisnai durumlarda kullanılabilecek. Sprey şeklindeki dezenfektanlar okullarda kullanılamayacak. Öğretmenler, ücretsiz olarak koronavirüs testi yaptırabilecek.

Eyalette 563 okul yeniden öğretime başladı

Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde derslerde maske zorunluluğu yok. Buna karşın koronavirüs vakalarının daha yüksek olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ve Hamburg'da ortaöğretim ve meslek okullarında maske takılması zorunluluğu getirildi. Bu eyaletlerde ilkokullar bu maske zorunluluğunun dışında tutuldu.

Öğrenciler gruplara ayrılacak

Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki okullarda öğrenciler gruplaştırılıyor. Bu önlem Almanya'nın salgınla mücadele kurumu olan Robert-Koch Enstitüsü'nün (RKI) önerisi üzerine uygulanıyor.

Örneğin 1'inci ve 2'inci sınıflar, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar, 5'inci ve 6'ıncı sınıflardan ayrı gruplar oluşturuluyor. Bu yöntemle, farklı gruplarda yer alan öğrencilerin birbirleriyle karşılaşmamaları sağlanacak. Bunun için bu gruplar için farklı ders saatleri öngörüldü, ayrıca farklı gruplardaki öğrenciler için ayrı teneffüs alanları, kantinlerde ayrı bölümler belirlendi.

Bu uygulama sayesinde, bir grupta koronavirüs vakasının tespit edilmesi durumunda, sadece bu vakaya rastlanılan gruptaki öğrenciler karantina amaçlı olarak evlerine gönderilecek. Diğer gruplar ise derslerine devam edebilecek.

RKI Başkanı Lothar Wieler, bu yolla virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının önlenebileceğine, enfeksiyon zincirinin de daha kolay bir şekilde takip edilebileceğine dikkat çekti.

Dijital eğitim istisnai olacak

Mecklenburg-Vorpommern'de, internet üzerinden yani uzaktan öğretim istisnai olarak uygulanacak. Eyaletin eğitim bakanlığı, uzaktan öğretimin, ağırlıklı olarak öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesine dönük egzersizler ve alıştırma çalışmaları için öngörüldüğünü duyurdu.

Ayrıca haftalık toplam ders saati 40 olan 1'inci ve 2'inci sınıflar için, sadece üç saat ditijal eğitime ayrıldı. Buna karşın, daha üst sınıflardaki öğrencilere, daha fazla dijital ders saati planlandı. Örneğin 7 ve 9 sınıfların, haftalık 101 ders saatinden 26'sı uzaktan eğitim olarak yapılabilecek.

Eyaletin eğitim bakanlığı sözcüsü Henning Lipski, uzaktan eğitime öğretmen sayısının az olduğu okullarda başvurulacağı bilgisini paylaştı. Bazı okullarda, kimi öğretmenlerin risk grubunda bulunmaları nedeniyle öğretmen açığı yaşanması olası. Ayrıca Lipski, uzaktan eğitim ile ilgili düzenlemeleri, koronavirüs vakalarında artışın yaşanması ihtimalini gözeterek, hazırlık amaçlı yaptıklarını da anlattı.

Öğrenciler okullarda birbirleriyle karşılaşmayacak şekilde gruplara ayrıldı

Uzaktan eğitimde çocuklara bilgisayar desteği

Okullara, Norveç'te geliştirilen bulut bilişim temelli öğretim sistemi kullanmaları imkanı sağlanacak. Ayrıca federal hükümet, dijital kalkınma için öngördüğü 10 milyon euroyu bulan bir mali kaynağı eyaletlere bölüştürüyor. Son dönemde özellikle yoksul ailelerin çocuklarının uzaktan eğitimden yararlanamadığına dikkat çekilerek, çocuklara gerekli desteğin verilmesi için çağrılar yapılmıştı.

Şimdi sağlanan bu mali kaynak ile dizüstü bilgisayarı gibi öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanmasını sağlayacak alımların yapılması, çocukların bunlara erişiminin sağlanması öngörülüyor.

Bu arada öğretmenlerin, dijital öğretim alanındaki yetkinliklerinin artırılması için de adımlar atıldı. Sadece Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2 bin öğretmenin, bu konuda online eğitim aldıkları açıklandı.

Risk var mı?

Şimdi dikkatler tüm bu önlemler ışığında başlayacak öğretim yılına çevrildi. Almanya'da korona vaka sayıları son günlerde, özellikle tatilden dönenler nedeniyle yeniden artış gösteriyor. Ancak sadece siyasiler değil, pek çok doktor da, okulların açılmasından ve öğretimin "normal" koşullarda başlamasından yana.

Saksonya eyaletinde, Mayıs ve Haziran aylarında 2 bin 600 öğrenci ve öğretmene koranvirüs testi yapıldı. Araştırmayı yöneten Leipzig Üniversite Kliniği Yöneticisi Wieland Kiess, test yapılanlar arasında tek bir akut enfeksiyon geçirmekte olan vakanın tespit edilmediğini, yaklaşık yirmi kişinin kanında ise enfeksiyonun atlatıldığına dair antikora rastladıklarını söyledi.

Kiess, çocukların yetişkinlere virüsün bulaştırılmasında olağanüstü bir role sahip olmadıklarını, vaka sayılarındaki artışın tüm okulların kapatılmasına yol açmaması gerektiğini, bunun çocukların gelişimine olumsuz etkide bulunduğuna vurgu yaptı.

Wieland Kiess, bu görüşü savunan tek hekim değil. Almanya Federal Doktorlar Birliği de aynı görüşte.

Kay-Alexander Scholz

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