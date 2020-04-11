 Almanya′da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış | ALMANYA | DW | 29.01.2021

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ALMANYA

Almanya'da Ocak ayı işsiz sayısında yarım milyonluk artış

Federal İstihdam Dairesi, işsiz sayısının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yarım milyon arttığını açıkladı. Kuruluşun başkanına göre, telafi süreci "çok yavaş" işleyecek.

Symbolbild Arbeitslosenquote Deutschland

Korona pandemisi Alman istihdam piyasasına da büyük bir darbe vurdu. Nürnberg'de bulunan Federal İstihdam Dairesi tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 475 bin kişi arttı.

İşsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre ise 193 bin kişi artarak 2,9 milyon kişiye yükseldi. Aslında Aralık ayına göre yaşanan aylık artış oranı mevsimsel olarak normal görülüyor.

İşsizlik oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

"İş bulmak zorlaşacak"

Deutschland Bundesagentur für Arbeit | Detlef Scheele

Detlef Scheele

Kayıt altına alınan istatistiğin "çok yüksek bir sayı" olduğunu kaydeden Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, buna rağmen iş pazarının "her şey göz önüne alındığında dirençli bir durumda" olduğunu ifade etti. Pandemiye karşı alınan önlemlerin "iz bıraktığı" değerlendirmesini yapan Scheele, işini şimdi kaybeden insanların yeniden iş bulmasının "ciddi derecede zor" olduğunu söyledi.

Scheele, telafi sürecinde işsizliğin azaltılmasının "çok yavaş" ilerleyeceğini ifade etti. Şirketlerin önce kısa çalışma başvurusu yapan kişileri normal biçimde istihdam edeceğini kaydeden Başkan, yeni istihdama ancak daha sonra sıra geleceğini kaydetti. Özellikle de daha az kalifiye olan kesimin zorluk çekeceğini aktaran Scheele, bu gruba çok iyi Almanca bilmeyen göçmenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

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TÜİK'in verilerine göre, Türkiye genelinde işsizlik, Ekim döneminde yüzde 12,7 oldu. Aynı dönemde genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle en az gelişmiş ülkelerin ekonomileri son 30 yılın en zayıf performansını gösterecek. Bu da gelirlerin azalmasına ve işsizliğin artmasına yol açacak.

Scheele, Şubat ayında uzun vadeli işsizlerin sayısının yeniden 1 milyonun üzerine çıkacağını aktardı. Uzun vadeli işsiz tanımı, en az bir yıldır işsiz olan kimseler için kullanılıyor. Scheele, uzun vadeli işsizlikle mücadelenin de geçmişe göre daha zorlaşacağını ifade etti.

Büyüme verisi açıklandı

Öte yandan Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Alman ekonomisi 2020 yılının sonuna doğru devreye giren koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Ancak 2020 yılında ekonomi yüzde 5 küçüldü.

AFP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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