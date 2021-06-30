 Almanya′da nüfusun yüzde 55′i ilk aşıyı oldu | Almanya | DW | 02.07.2021

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Almanya

Almanya'da nüfusun yüzde 55'i ilk aşıyı oldu

Almanya'da nüfusun yüzde 38'i her iki doz aşıyı, yüzde 55'i ise ilk aşıyı oldu. İlk doz aşılamada Bremen ilk Saksonya ise son sırada.

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Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasına göre Almanya'da nüfusun yüzde 38'i iki doz aşıyıda oldu. Sayılara göre Perşembe günü 926 bin 463 doz aşı yapıldı. Böylece 46 milyon kişi (yüzde 55,6) en az bir doz aşı olurken 31 milyon 400 bin kişi (yüzde 37,9) tamamen aşılanmış oldu.

Eyaletlere göre ilk aşının en çok yapıldığı yer yüzde 63,7'lik oranla Bremen. Diğer 14 eyalette de yüzde 50 aşıldı. Sıralamada sonuncu olan Saksonya'da aşılama oranı yüzde 47,7. Nüfusunun yüzde 43,6'sına her iki aşıyı da yapan Saarland ise tam aşılamada birinci sırada. Bu listede ise Brandenburg eyaleti yüzde 34,4 ile sonuncu.

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Delta varyantı nedir?

Sars-CoV-2'ye karşı aşılama Almanya'da geçen yılın sonunda başladı. Önce yaşlı bakım evlerinde yaşayan 80 yaş üstü insanlar ve sağlık personeli aşılandı. Hastalığı ağır geçirme ya da hayatını kaybetme riski taşıyan kronik hastalara da öncelik tanındı. Şu anda tüm vatandaşlar bir öncelik sıralaması olmaksızın randevu alıp aşı olabiliyor. Almanya'da aşı herkese ücretsiz yapılıyor.

dpa / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

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