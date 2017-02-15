Almanya’da milletvekillerinin ek gelirleri arttı

Almanya'da federal parlamento milletvekillerinin elde ettiği ek gelirlerin güncel yasama döneminde büyük oranda arttığı belirtildi. Süddeutsche Zeitung gazetesinin Otto Brenner Vakfı tarafından yaptırılan bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, 2013 yılında tahminen 30 milyon euro olan ek gelirler şu an 53 milyon euroya yükselmiş durumda. Söz konusu araştırma en fazla yan gelir elde eden milletvekillerinin iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile muhalefet partilerinden Hür Demokratlar'a (FDP) mensup olanlar olduğunu ortaya koyuyor.

İlgili araştırma için, milletvekillerinin Federal Meclis'in resmi internet sitesinde yayınlanan kamuya açık bilgilerinden yararlanan Otto Brenner Vakfı'nın çalışmasına göre FDP milletvekillerinin yüzde 62'si, CDU/CSU üyelerinin yüzde 43'ü, AfD'lilerin (Almanya için Alternatif) yüzde 32'si, Sol Parti mensuplarının yüzde 26'sı, SPD (Sosyal Demokrat Parti) milletvekillerinin yüzde 22'si ve Yeşiller grubunun yüzde 21'i, içinde bulunduğumuz yasama döneminde ek iş yaptığını beyan etmiş durumda.

Mecliste görev yapan 709 milletvekilinden 261'inin ek iş yaptığı belirlenen araştırmada, yan gelir elde edilmesi "ayrıcalıklı bir milletvekili azınlığının problemi" olarak tanımlanıyor.

Almanya'da geçen aylarda bazı milletvekillerinin adının karıştığı maske skandalı ile bazı CDU/CSU milletvekillerinin Azerbaycan için lobi faaliyeti yürüttüğünün ortaya çıkmasının ardından, 1000 euronun üstündeki tüm ek gelirlerin Federal Meclis Başkanlığı'na tam olarak beyan edilmesi gerekiyor.

Ancak araştırma raporunu hazırlayanlara göre bu beyan zorunluluğu da, milletvekillerinin ek işlerle ilgili kontrolü açısından yeterli değil. Raportörler daha sağlıklı bir denetim için, milletvekili ve meclis dışından uzmanların içinde yer alacağı bir komisyon kurulmasını talep ediyor.

AFP,dpa / ET,EC

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