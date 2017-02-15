 Almanya′da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı | Almanya | DW | 09.09.2021

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Almanya

Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı

Almanya'da genel seçimlere sayılı günler kala maliye ve adalet bakanlıklarında kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı.

Almanya Maliye Bakanlığı

Almanya Maliye Bakanlığı

Almanya'da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Federal Adalet ve Maliye Bakanlıkları'nda arama yapıldı. Soruşturma makamları bürolardaki birçok belgeye el koydu.

Osnabrück Savcılığı soruşturmayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bakanlıklarda yapılan aramaların Almanya'nın Mali İstihbarat Birimi (FIU) sorumlularına yönelik 2020'den bu yana sürdürülen soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.

Savcılık, Federal Gümrük İdaresi bünyesinde bulunan birimin 2017 yılında kara para aklama denetimini üstlendikten beri bildirimde bulunduğu şüpheli durum sayılarının neden çarpıcı bir biçimde düştüğüne yanıt arıyor. FIU hakkında bankalarda yapılan milyonluk kara para aklama şüphesi bulunan durumları polise ve adli makamlara iletmeme şüphesi bulunuyor.

Savcılık "Daha önce FIU'da yapılan aramalarda elde edilen belgelerin değerlendirilmesi, FIU ile şu anda arama yapılan bakanlıklar arasında kapsamlı bir iletişim olduğunu ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

Maliye Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında savcılık şüphesinin bakanlık çalışanlarına değil FIU'ya yönelik olduğunu ifade etti. Açıklamada "Maliye Bakanlığı yetkili makamları hiç kuşkusuz tümüyle desteklemektedir” denildi.

Maliye Bakanı Olaf Scholz Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçimlerdeki başbakan adayı. Bugün sonuçları kamuoyuna açıklanan bir ankete göre SPD seçim yarışını yüzde 25'lik oy oranıyla Hrıstiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) dört puan önünde ve ilk sırada götürüyor. Federal Adalet Bakanı da yine SPD'den Christine Lambrecht.

dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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