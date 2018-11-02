 Almanya′da mültecileri hedef alan saldırılar arttı | ALMANYA | DW | 08.11.2018

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ALMANYA

Almanya'da mültecileri hedef alan saldırılar arttı

Almanya'da mülteci yurtlarına düzenlenen saldırılardaki azalma eğiliminin son dönemde yükselişe geçtiği belirtildi. Temmuz-Eylül döneminde düzenlenen 37 saldırıda dokuz kişi yaralandı.

Deutschland Symbolbild Anschlag auf Flüchtlingsunterkunft (picture-alliance/dpa)

Almanya'da yıllardır gerileme eğiliminde olan mültecilere yönelik saldırılar yeniden yükselişe geçti. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin Sol Parti'nin federal hükümete yönelttiği soru önergesine verilen yanıta dayandırdığı haberine göre Temmuz ile Eylül ayları arasında mülteci yurtlarına yapılan saldırılar bir önceki yılın aynı dönemine göre 35‘ten 37'ye çıktı. Son yıllarda saldırılarda sürekli bir azalma eğilimi kaydedilmişti.

Alman hükümetinin açıklamasında saldırılardaki şiddetin arttığı ve mülteci yurtlarına yapılan saldırılarda üç ayda 9 kişinin yaralandığı belirtildi. 2018 yılının ilk yarısında yaralı sayısı bir olarak kaydedilmişti.

Tüm yıl baz alındığında ise 2017 yılına göre saldırılarda yarıdan fazla azalma kaydedildi. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen saldırı sayısı 2017'nin aynı dönemindeki 226'dan 114'e indi.

Chemnitz'deki cinayet sağ protestolara gerekçe oldu

Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jepke mülteci yurtlarının hedef alındığı saldırıların yüksek düzeyde kalmasından endişe duyduklarını söyledi. Jelpke "Mültecilere yapılan saldırıların devamlı düşeceğine güvenenlerin durumun hiç de bekledikleri gibi olmadığını görmeleri gerektiği" uyarısında bulundu.

Eylül ayında Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Iraklı olduğu sanılan bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmesi sağcıların yoğun protesto gösterilerine yol açmıştı. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre yılın üçüncü çeyreğinde düzenlenen iltica ve göçü protesto gösterilerine toplam 24 bin 800 kişi katıldı. Olaylı geçen protestolar sırasında 86 suç işlendiği de zabıtlara geçti.

DW, kna/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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