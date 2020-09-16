 Almanya′da koronaya karşı ″yüksek etkili″ antikor bulundu | YAŞAM | DW | 24.09.2020

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YAŞAM

Almanya'da koronaya karşı "yüksek etkili" antikor bulundu

Alman bilim insanları, koronalı hastalardan elde edilen antikorlardan en etkili olanları izole ederek pasif aşı çalışmalarına başladı. Tedavi ve koruma amaçlı kullanılabilecek aşının derhal etki göstermesi bekleniyor.

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Almanya'da Berlin'deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, "yüksek derecede etkili" bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte derhal koruma sağlayacağı bildirildi.

Aşı, hem koronavirüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek.

Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600'e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi.

Fareler üzerinde denendi

Kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, "Antikorlar koronavirüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı" dedi.

Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi.

Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti.

AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir

Alman-Çin ortak araştırmasına göre, COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin antikor seviyeleri hastalığa karşı bağışıklık kazanabileceklerini gösterdi. Bu sonucun, aşının koruma süresini uzatabileceği de belirtildi.  

İki aşı adayından olumlu sonuçlar geldi

İki aşı adayından daha olumlu haber geldi. Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak çalışması ile BioNtech ve Pfizer'ın birlikte yürüttüğü klinik testlerin yeni aşamasında antikor oluşumunun sağlandığı açıklandı.  

DSÖ: Aşı 2021 ortasını bulacaktır

Aşı çalışmaları hızla sürerken üretici firmalar hükümetlerle tedarik anlaşmaları için görüşmelere hız verdi. DSÖ ise aşı konusunda temkinli.  

Azalan antikorlar aşı umudunu frenledi

Almanya'da ilk korona hastalarında yapılan yeni kan testleri, bu hastaların ürettiği antikorların sayısının azaldığını gösterdi. Bu da söz konusu kişilerin yeniden enfekte olabilecekleri anlamına geliyor.  

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