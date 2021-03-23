Almanya'da korona tedbirleri Paskalya döneminde sertleştirilecek

Almanya'da Başbakan Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla dün yaptığı korona zirvesinden önemli kararlar çıktı. Zirvede pandemi tedbirlerinin 1-5 Nisan tarihleri arasındaki Paskalya döneminde özellikle sertleştirilmesine karar verildi. Beş günlük süre içinde tüm mağaza, dükkan ve restoranlar kapalı kalacak. Sadece 3 Nisan Cumartesi günü marketlerde gıda satışına izin verildi.

Paskalya döneminde ayrıca iki farklı haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. Toplanmalarda 14 yaşın altındaki çocukların sayısına ise bir kısıtlama konmadı. Kamusal alanda toplanma ise yasaklandı. Kilise ve dini cemaatlerden de Paskalya boyunca sadece Online olarak hizmet vermeleri istendi. Aşı ve test merkezleri ise beş günlük süre içinde açık kalmayı sürdürecek.

Köln

Tedbirler 18 Nisan'a uzatıldı

Yaklaşık 11 saat süren korona zirvesinde ayrıca üç aydan uzun süredir geçerli olan korona önlemleri 18 Nisan tarihine uzatıldı. Bir sonraki korona zirvesi 12 Nisan tarihinde yapılacak ve bu sürenin daha da uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.

Merkel Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Henüz virüsü yenemedik, gevşemeye izin vermiyor" dedi. Merkel, Almanya’da durumun geometrik olarak artan vaka sayıları, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yoğunluğun artması ve daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantlarının yayılması nedeniyle ciddi olduğunu söyledi.

Merkel Paskalya döneminde geçerli olacak sertleştirilmiş kapanma önlemlerini ise "dinlenme molası" olarak niteledi. Zirve sonrası yapılan açıklamada "Arka arkaya beş gün boyunca Evde Kalıyoruz ilkesi geçerli olacak" denildi.

İnsidans sayısını 100'ün altına çekme şartı

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre yedi günlük yeni vaka sayısı anlamına gelen haftalık insidans sayısı Salı sabahı itibarı ile 100 bin kişide 108,1 oldu. Daha önceki korona zirvesi öncesinde kapanma önlemlerinin gevşemesi için insidans sayısının 100’ün altına çekilmesi şartı konmuştu. Zirvede bu uygulamanın da sürdürülmesine karar verildi.

İnsidans sayısının eyalet bazında artması halinde eyalet yönetimleri ek tedbirlere başvurabilecek. Eyaletlerin sokağa çıkma kısıtlamaları, temasın azaltılması, günlük hızlı test yükümlülüğü, kamusal alanda sosyal mesafenin artırılması ya da maske takma zorunluluğunun farklı alanlara genişletilmesi gibi önlemler getirmesi mümkün.

Dresden

Okullarda haftada iki kez test şartı

Korona zirvesinde ayrıca okullarda öğrenciler ve öğretmenler, kreşlerde eğitmenler için test imkanlarının artırılmasına karar verildi. Haftada iki kez test yapılması hedefi kondu. Okul ve kreşlerin kapanması yönünde bir karar alınmazken bu konudaki düzenleme eyalet yönetimlerinin inisiyatifinde olmayı sürdürüyor.

Yurtdışından Almanya’ya yapılan tüm uçuşlarda seyahate en fazla 48 saat kala test yaptırma zorunluluğu getirildi. Daha önce bu uygulama sadece vaka sayısının yüksek olduğu ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından "riskli bölge" ilan edilen yerlerle sınırlı tutulmuştu. RKI listesinde yer almayan İspanya’nın Mallorca adası gibi bölgelerden gelişlerde de yolculara test yaptırma yükümlülüğü getirilmiş oldu. Alman turistlerin başlıca seyahat noktalarından biri olan Mallorca’dan Paskalya döneminde 40 bin kişinin Almanya'ya dönüş yapması bekleniyor.

Oteller açılmadı

Almanya’da otellerin yeniden açılmasına ve faaliyet göstermesine izin çıkmadı. Dün yapılan korona zirvesinin pandeminin başından bu yana yapılan en zor toplantı olduğu belirtiliyor. Saatler süren toplantının sık sık kesildiği kaydediliyor. Berlin’e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller görüşmeler sonrasında ortaya çıkan sonucu "zor bir doğum" olarak niteledi.

dpa / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe