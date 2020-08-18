 Almanya′da korona aşısı en erken 2021′de | ALMANYA | DW | 19.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da korona aşısı en erken 2021'de

Almanya'da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü üretilecek koronavirüs aşısının kullanımına 2021 yılının başlarında başlanabileceğini açıkladı.

default

Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı Paul Ehrlich Enstitüsü vatandaşların üretilecek koronavirüs aşısını en erken 2021 yılının başlarında kullanmaya başlayabileceğini açıkladı.

Enstitünün başkanı Kalus Chichutek, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere verdiği mülakatta "Üreticilerin verdikleri taahhütlere göre Almanya'daki tüketicilere ilk dozlar o tarihte verilebilecek" dedi. Chichutek birinci ve ikinci faz deneylerde elde edilen sonuçlara göre bazı aşıların virüse karşı bir bağışıklık reaksiyonuna yol açtığının görüldüğünü söyledi.

Chichutek "Üçüncü faz deneylerden alınan veriler aşıların etki ve güvenliğini kanıtlarsa yıl başında bunlardan ilkine belli koşullar altında izin verilebilir" diye konuştu. Aşının izin alması halinde bunun Avrupa tarihindeki en hızlı izin alan aşı olacağını belirten Chichutek üretilecek maddenin etkinliği ve güvenliği konusunda güvenilir verilere sahip olmanın zaruri olduğunu söyledi. Chichutek krizin vahametine rağmen yetkili makamların aşı izinleri konusundaki mevcut standartlarda esnemeye gitmediğini belirtti.

Merkezi Langen'da bulunan Paul Ehrlich Enstitüsü, Almanya'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak aşı ve ilaç çalışmalarını yürütüyor.

SPD'li siyasetçi Karl Lauterbach

SPD'li siyasetçi Karl Lauterbach

"Soru halkın ne zaman aşı olabileceği"

Sosyal Demokrat Parti'nin sağlık uzmanı milletvekili Karl Lauterbach da 2021 yılında aşının hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi. Alman Yazıişleri Ağı’na bağlı gazetelere açıklama yapan Lauterbach yeterli miktarda aşının üretilmesinin ise ancak bir yıl sonra mümkün olacağını belirtti. Lauterbach "Her ne kadar güvenilir, iyi test edilmiş bir aşı 2021 yılının başında hazır hale gelecek olsa da önemli olan soru halkın ne zaman aşı olabileceği" diye konuştu.

Lauterbach farklı aşı adayları üzerinde çalışılan ABD’de bile her üç vatandaştan birinin aşı olmasının ancak 2021 yılı ortalarında gerçekleşebileceğinin tahmin edildiğini söyledi. "Almanya’nın daha az adaya ve kapasiteye erişimi var" diyen Lauterbach "2021 yılı ortasına kadar belki de sadece halkın yüzde 20'sini aşılamayı başarabiliriz" dedi. Bunun da ancak doğru adayın çabuk tespitinde şanslı olunması halinde mümkün olduğunu söyleyen Lauterbach tüm toplumun aşılanmasının ancak 2022'de tamamlanabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği bilgilere göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı 168 aşı çalışması yürütülüyor. Ancak bugüne kadar sadece Rusya, aşının üretimine başladığını duyurdu. 

AFP, Reuters / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

RKI: Korona aşısı sonbahara yetişebilir

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili RKI, koronavirüse karşı aşının sonbahara kadar kullanıma hazır olabileceğini, aşı kampanyaları için planlama çalışmalarına başladıklarını bildirdi.  

Benzer içerik

Belgien PK Abschluss EU-Gipfel

Merkel’den Covid-19 uyarısı: Virüs burada 18.08.2020

Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşları uyardı. “Bir pandeminin ortasındayız” diyen Merkel maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Polen Krakau Anti Lukaschenko Proteste

SZ: Güven kaybolduğunda geriye hile ve terör kalıyor 18.08.2020

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko karşıtı gösteriler, İspanya’daki koronavirüs vakaları ve riskli bölgelerden dönen tatilcilerin yaptırması gereken testler Alman basınında öne çıkan konular.

Coronavirus | Russland Impfstoff zugelassen

Vietnam Rusya'dan COVID-19 aşısı alacak 14.08.2020

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye ilk sipariş Vietnam'dan geldi. İkinci koronavirüs dalgası ile karşı karşıya kalan ülkenin kaç doz sipariş verdiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'da yurt dışı kaynaklı vakalar artıyor

Almanya'da yurt dışında enfekte olup koronavirüsü ülkeye taşıyanların oranı yüzde 40'a yaklaştı. Muhtemel menşe ülkeler arasında Türkiye ve Kosova öne çıkıyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  