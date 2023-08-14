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Almanya'da korona aşısı davasında bilirkişi raporu istendi

2 saat önce

Almanya'da korona aşılarının olası yan etkilerinin ele alındığı temyiz davasında mahkeme bilirkişi raporu istedi. Davacı yan etkiler konusunda bilgilendirilmediğini ileri sürüyor.

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AstraZeneca tarafından üretilen aşılar
Mahkeme bilirkişi raporu istediFotoğraf: Kola Sulaimon/AFP/Getty Images

Almanya'da,AstraZeneca tarafından üretilen korona aşısının olası yan etkileri hakkında yeterli derecede bilgilendirilmediği ve bu sebepten dolayı rahatsızlandığını belirten bir kişinin açtığı davada temyiz mahkemesi, bilirkişi raporu talep etti.

Bavyera Eyaleti'nde bulunan ve bugün kararını açıklaması beklenen Bamberg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Pazartesi günkü temyiz duruşmasında 33 yaşındaki davacı kadının aşı sonrasında kalıcı bağırsak hasarından sorumlu tuttuğu AstraZeneca şirketinin, "yetersiz ilaç bilgisi" vermek suretiyle kusuru olup olmadığının uzmanlar aracılığıyla tespit edilmesine hükmetti.

Aşı yaptırdıktan sonra ciddi sağlık sorunları yaşadığını iddia eden davacı yoğun bakımda tedavi görmüş ve ince bağırsaklarının bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Davacı kadın, AstraZeneca şirketinin ürün bilgilerinde, bağırsak (mezenter) ven trombozu riski hakkında açıklama yapmadığı için söz konusu aşıyı yaptırdığını, bu nedenle sağlığını yitirdiğini ileri sürüyor.

Mahkeme uzman görüşü ışığında korona aşılarının geliştirildiği dönemdeki bilimsel standartlara göre, söz konusu riske ürün bilgilerinde yer verilmesinin gerekliliği sorusunun yanıtını bulacak.

İlk davayı kaybetmişti

Daha önce Hof Yerel Mahkemesi davayı ilaçla ilgili bilgilendirme hataları olmadığı gerekçesiyle reddetmiş, bunun üzerine kadın temyiz yoluna gitmişti.

Mart 2021'de İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı ürettiği Vaxzevria aşısı yaptıran kadının, aşının ardından vücudunda bağırsak damar tıkanıklığı oluşmuş, akabinde komaya girmiş ve sonunda bağırsaklarının bir kısmını aldırmak zorunda kalmıştı. 

Kadının avukatı Volker Loeschner, mahkemenin bilirkişiden görüş isteme kararını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi. Ayrıca bu kararın diğer davalar için de örnek olabileceğini ifade eden avukat, önümüzdeki süreçte görülecek benzer davaların bir uzman görüşü olmaksızın karara bağlanamayacağını vurguladı.

Davacı Astrazeneca'dan en az 250 bin euro tazminat talep ediyor. Ayrıca 17 bin 200 euro gelir kaybı ve gelecekteki olası sıkıntılar için de 600 bin euro tazminat ödenmesini istiyor. AstraZeneca'nın avukatları ise şimdiye kadar kadınla bir anlaşma yapmayı reddederek, bu konuda ilk mahkemenin aldığı kararı savundu.

Almanya'da aşıların yan etkisi nedeniyle sağlıklarını bozulduğunu ileri süren ve yargıya başvuran yaklaşık 200 kişi bulunuyor.

 

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