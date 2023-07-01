  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
ToplumAlmanya

Almanya Katolik Kilisesi yarım milyon üye kaybetti

27 dakika önce

Almanya Katolik Kilisesi geçen sene yaklaşık 523 bin üye daha kaybetti. Bu şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek rakam.

https://p.dw.com/p/4TIvP
Köln Katedrali'nin iki kulesi arasından gün batımı
Köln KatedraliFotoğraf: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Almanya'da 2022 yılında 522 bin 821 bin kişi Katolik Kilisesi üyeliğinden çıktı. Almanya'daki Roma-Katolik kiliselerinin, merkezi Bonn'da bulunan çatı örgütü Almanya Piskoposlar Konferansı bu sayının, geçen yıl kayıtlara geçen 359 bin 338 üyelikten çıkıştan sonra tespit edilen yeni bir rekor olduğunu duyurdu.

Bir yılda yarım milyondan fazla üyesini kaybeden Almanya Katolik Kilisesi, ülkede dernek statüsündeki en büyük kuruluş olan Almanya Otomobil Kulübü'nün (ADAC) de gerisine düşmüş oldu. ADAC'nin 21 milyon 420 binden fazla kayıtlı üyesi bulunuyor. Katolik Kilisesi ise 20 milyon 900 bine düşen üye sayısıyla ikinci sırada yer alıyor.

Almanya'da Katolik Kilisesi sadece ayrılmalarla kan kaybetmiyor. Buna ilaveten geçen sene 240 bin Kilise üyesinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Böylece Kilise, toplamda 723 binden fazla üye kaybederken, sadece 155 bin civarında vaftiz ile yeni üye kazanmış oldu. Ayrıca geçen yıl Hristiyanlığın diğer mezheplerine bağlı yaklaşık bin 500 kişinin Katolik olduğu, daha önce Katolik Kilisesi'nden ayrılan 3 bin 749 kişinin de yeniden bu Kilise'ye katıldığı bildirildi. Bütün dahil olan ve kaybedilen üyeler hesaplandığında, Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi'nin geçen yılki net üye kaybının 600 binin üzerinde olduğu ortaya çıkıyor.

Köln çıkışlarda birinci sırada

Kilise'nin eç çok üye kaybı yaşadığı kent ise Köln oldu. Geçen yıl çok sayıda skandalın yaşandığı Köln Katolik Kilisesi, son günlerde savcılığın, Kardinal Rainer Maria Woelki'nin evi ve ofisine, yalan yere yemin ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında baskın yapmasıyla gündeme gelmişti. Bu kentte 51 bin 345 üye Kilise'den ayrılırken, ikinci sırada 37 bin 907 üye kaybıyla Münster Katolik Kilisesi yer aldı.  

Almanya'da kiliseler son senelerde onlarca yıla yayılan çocuk istismarı suçlarının üstünü örtmek ve sorumlu din görevlilerini uzaklaştırmamak ile suçlanıyor. Köln'de de Kardinal Woelki'nin istismarla suçlanan iki papaz hakkındaki suçlamaları bildiği, buna rağmen bildirimde bulunmadığı ve olayı gizlediği, hatta birinin terfi edilmesini sağladığı iddia ediliyor. 

Kardinal Rainer Maria Woelki
Kardinal WoelkiFotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

Köln'deki skandal dışında Freiburg ve Mainz kentlerinde de istismar iddialarını inceleyen bilirkişi heyetleri Katolik Kilisesi'nin aleyhinde raporlar açıkladı. 

Almanya Katolikleri Merkez Komitesi Başkanı Irme Stetter-Karp, kiliselerin yoğun güven kaybına uğradığını hatırlattı ve ilerleme sağlanamayan reform sürecinin devam ettirilmesi çağrısını yineledi. Reform sürecinin Katolik Kilisesi'nin yaşadığı güven ve üye kaybını durdurup durduramayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Protestan Kilisesi de kan kaybediyor

Almanya'da sadece Katolik Kilisesi değil, Protestan Kilisesi de yoğun üye kaybı yaşıyor. Almanya Protestan Kiliseleri (EKD) Mart ayında yaptığı açıklamada üye sayısının sene başında 19 milyon 150 bine düştüğünü, bunun da önceki yıla göre 575 bin daha az üye anlamına geldiğini bildirdi. Bunlardan 380 binin kiliseden ayrıldığı, geri kalanların da vefat ettiği kaydedildi.

 

KNA / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile sansürsüz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Trier Katedrali

Rapor: Trier Piskoposluğu cinsel istismar vakalarını gizledi

Rapor: Trier Piskoposluğu cinsel istismar vakalarını gizledi

Almanya'nın Trier kentinde Katolik rahiplerin işlediği cinsel istismar suçlarının piskoposluk yetkilileri tarafından onlarca yıl örtbas edildiği ortaya çıktı.
Hukuk ve Adalet25 Ağustos 2022
Kanada'da geçen ay Kamloops'taki bir yatılı okulun çevresinde bulunan mezarlar anısına bırakılan çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar.

Kanada'da yerli katliamı: 751 mezar daha bulundu

Kanada'da yerli katliamı: 751 mezar daha bulundu

Kanada'da eskiden yerli çocukların asimilasyonu için kullanılan Katolik okullarından birinin yakınında 751 mezar daha bulundu. Yerli gruplar Papa'dan özür dilemesini talep etti.
Politika24 Haziran 2021

Rapor: Fransa Katolik Kilisesi’nde 216 bin çocuk istismara uğradı

Rapor: Fransa Katolik Kilisesi’nde 216 bin çocuk istismara uğradı

Son açıklanan bir rapor Fransa Katolik Kilisesi’nde son 70 yılda 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu ortaya koydu.
Politika5 Ekim 2021
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki La Meinau kasabasında yanan bir aracın önünde polis memurları - (30.06.2023)

Fransa'da şiddet dinmiyor: 1311 gözaltı

Toplum6 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

Politika6 saat önce
ABD'nin Pittsburgh kentinde, "Juneteenth Day" etkinliğinde göstericiler - (23.06.2018)

Devlet ne zaman tazminat öder?

Devlet ne zaman tazminat öder?

Politika7 saat önce

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

Politika29 Haziran 2023
Sonneberg'de seçimi kazanan Robert Sesselmann (ortada), AfD lideri Tino Chrupalla ve Thüringen teşkilatının lideri Björn Höcke ile birlikte

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Politika28 Haziran 2023

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Politika28 Haziran 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Politika27 Haziran 2023
Ana sayfaya dön