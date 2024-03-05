Almanya'da kadınlar erkeklerden yüzde 18 daha az ücret aldı

Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre Almanya'da kadınlar geçen yıl erkeklere göre saat başına yüzde 18 oranında daha az ücret aldı. Ücret farkında kadınların erkeklere kıyasla daha fazla düşük ücretli mesleklerde, branşlarda ya da uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışıyor olmaları rol oynadı. İkramiyelerde de kadınların dezavantajlı durumda olduğu tespit edildi.

Kadınlarla erkekler arasındaki gelir farkının nedenlerinden biri de yarı zamanlı çalışmanın kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olması. 2023 yılında erkekler ayda ortalama 148 saat ücretli işe giderken kadınlarda bu, ayda ortalama 121 saat olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranlarında da kadınlar dezavantajlı konumda. 2022 yılında kadınların yüzde 73'ü ücretli bir işte çalışırken erkeklerde bu oran yüzde 80,5 olarak ölçüldü.

Hans Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörü Bettina Kohlrausch cinsiyete dayalı ücret farklılığının, ücretlendirilmemiş bakım işlerinin adaletsiz paylaşımından kaynaklandığını söyledi. Kohlrausch "Kreşlerde ve okullarda sunulan yetersiz ve ayrıca güvenilmez rehberlik hizmetleri durumu daha da vahim hale getiriyor ve bakım işlerinin eşit biçimde bölüşülmesi için iyi koşullar yaratmıyor" dedi.

Kruvasan üretiminde çalışan kadın ve erkek işçiler Fotoğraf: Imago/Westend61

İkramiyede de farklılık var

Münih merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ifo) ile uluslararası danışmanlık kuruluşu Mercer'in hesaplamalarına göre Almanya, Avusturya ve İsviçre'de kadınlarla erkekler arasında sadece maaş değil ikramiyede de farklılıklar var. Üç ülkede 270 şirketin katılımıyla yapılan araştırmaya göre Almanya'da kadınlar erkeklere göre yüzde 6,1 oranında daha az ikramiye alıyor. Avusturya'da bu oran yüzde 7,2 olurken İsviçre'de kadınlara erkeklere göre yüzde 5,2 oranında daha az ikramiye ödeniyor.

Sol Parti 6 Mart Eşit Ücret Günü sebebiyle yaptığı açıklamada kadınların erkeklere göre çocuklarla iki kattan fazla zaman geçirdiğini ifade etti. Açıklamada iş saatlerinin düşürülmesinin ve 4 günlük çalışma haftasının "eşitlik yönünde önemli bir adım" olacağı belirtildi.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti ise adil ücretlendirmenin daha adil vergi modellerinden, aile ile iş yaşamının daha uyumlu hale getirilmesinden geçtiğini ifade etti. Açıklamada "Kadınlara mesleki seçim özgürlüğünü sağlamak ve kadın istihdamını güçlendirmek için, tam gün eğitimin ülke çapında uygulanması ve küçük çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi de önemli bileşenlerdir" denildi.

Alman İşveren Sendikaları Konfederasyonu (BDA) ise açıklamasında kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkına kökünden çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada matematik, enformatik, doğa bilimleri ve teknik gibi alanlarda kadınların istihdam oranının düşük olduğu ve buna karşılık düşük kazanç beklentisi olan işlerde ise bu oranın yüksek olduğu kaydedildi. Devletin harekete geçmeyerek bu nedenlerin devam etmesine katkıda bulunduğunu ileri süren BDA "Erkeklerle kadınlar arasındaki ücret farklılıklarına yönelik eleştiriler dolayısıyla öncelikle devlete yöneliktir" dedi.

epd / EC, BK

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