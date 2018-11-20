 Almanya′da kürtaj uzlaşması | ALMANYA | DW | 29.01.2019

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ALMANYA

Almanya'da kürtaj uzlaşması

Almanya'da yetkili bakanlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi üzerinde uzlaştı. Yeni uygulamaya göre yasak yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj konusunda daha fazla bilgilendirilecek.

Symbolbild Geschlechterselektion in der EU (Gent Shkullaku/AFP/Getty Images)

Almanya'da hükümetin yetkili bakanları arasında bir süredir tartışmaya yol açan kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) yeni düzenlemeye dayanarak aktardığına göre, kürtaj reklamı  yasağı yürürlükte kalmaya devam edecek. Ancak doktorlar ve klinikler kamuoyunu örneğin internet siteleri üzerinden, kürtaj yaptıkları  konusunda bilgilendirebilecek. Doktorlar ayrıca bu konuda bilgi veren diğer kurum ve kuruluşlara da yönlendirme yapabilecek.

Öte yandan Alman Tabipler Birliği de kürtaj uygulaması yapan doktorların bir listesini yayınlamakla yükümlü olacak. Listenin her ay güncellenmesi ve eyaletlerin sorumlu birimleri tarafından internette yayınlanması öngörülüyor.

Anti-Baby-Pille (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

22 yaş altına doğum kontrol hapı bedava

Yeni düzenlemeye göre, 22 yaşın altındaki kadınların korunma amacıyla kullandıkları doğum kontrol haplarının masrafları sağlık sigortası tarafından karşılanacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili açıklamasında, bu uygulama ile genç kadınların istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Adalet Bakanı Katarina Barley ise "Kadınların ihtiyaçları olması durumunda gerekli bilgilere ulaşabilmesini güvenceye aldık" diye konuştu. Bakan ayrıca yeni düzenleme sayesinde doktorların da kürtaj hakkında hastalarını bilgilendirebilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Almanya'da federal hükümet kürtaj reklamı yasağını düzenleyen ceza hukukunun 219a sayılı maddesi nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyordu. Tartışma internet sayfasında kürtaj yaptığı bilgisini veren bir jinekoloğun para cezasına çarptırılması sonucu başlamıştı. Söz konusu yasa maddesi, doktorların "kendilerine kazanç sağlama amacıyla" kürtaj reklamı yapmasını yasaklıyor.

Yeni düzenlemenin 6 Şubat'ta kabinenin onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Almanya'da kürtaj yapacak doktor açığı

Dpa,KNA/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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