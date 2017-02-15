Almanya'da "kömür santralleri kapatılsın" çağrısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland Pfalz eyaletlerini etkileyen sel felaketi şimdiye kadar 100'den fazla kişinin canına mal oldu ve hâlâ çok sayıda kişi de kayıp. Büyük maddi zarara yol açan ve tarihi bölgeleri de sular altında bırakan afet, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı en büyük felaket olarak adlandırılıyor. Afetin başlıca nedeni olarak da küresel ısınma gösteriliyor.

Ülkede iklimin korunmasına karşı önlemleri tartışmaya açan afetin ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier, siyasilere küresel ısınmaya karşı önlemlerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Steinmeier, "Şu anda yaşadığımız gibi aşırı hava olaylarını ancak iklim değişimine karşı kararlı bir şekilde mücadele ederek durdurabiliriz" diye konuştu. Meydana gelen trajedi karşısında "şaşkına dönmüş" durumda olduğunu ifade eden Steinmeier, sular çekildikçe felaketin boyutlarının daha fazla ortaya çıktığını kaydetti.

"Küresel ısınmaya karşı önlem çağrısı"

Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı ve Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet de iklim korumaya hız verilmesi gerektiği çağrısında bulunarak hızlı ve sonuç alınabilecek şekilde harekete geçilmesini istedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz da iklimin korunması için çabaların artırılmasını istedi. Scholz, Almanya'da yaşanan bu afetin iklim değişikliğinin hızlı ilerlemesiyle kesinlikle bir ilgisi olduğunun altını çizdi. Schulz, "İnsan kaynaklı iklimin değişikliğini durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmak, buradaki kurbanlar adına da, bir yükümlülük olmalı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Almanya'nın batısını vuran sel felaketinin sebebinin insan kaynaklı küresel ısınma olduğunu söyledi. "Hiç kimsenin bu felaketin küresel ısınma ile bağlantısı olduğundan şüphesi yok" diyen Seehofer, küresel ısınmanın durdurulması için daha hızlı hareket edilmesini istedi.

"Yenilenebilir enerjiye geçelim"

Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze de yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Enerji üretiminin iklim değişikliğine uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Schulze, "Daha fazla kurak topraklar, daha şiddetli yağan yağmurlar var" dedi. Schulze, iklimin korunması için daha fazlasının yapılması gerektiğini ve daha fazla yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan Almanya'da küresel ısınmanın durdurulması için Avrupa Birliği ile birlikte yeni önlemler alınması planlanıyor. Bu doğrultuda Almanya 2045 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak istiyor. Ancak belirlenen hedeflere ulaşmak için siyasi partilerin farklı iklim politikaları bulunuyor. Hristiyan Birlik partileri ve SPD, kömür yakıtlı enerji üretim santrallerinin tümünü 2038 yılına kadar kapatılmasını istersen Yeşiller partisi ise bunun daha önce, 2030 yılına kadar gerçekleşmesini istiyor.

dpa,Reuters,DW/HS,EC

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